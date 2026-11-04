سعر جي إم سي تيرين 2027 في السعودية

كشفت شركة جي إم سي عن طرازها الجديد جي إم سي تيرين موديل 2027، وتنتمي تيرين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

جي إم سي تيرين 2027

محرك جي إم سي تيرين 2027

تحصل سيارة جي إم سي تيرين 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 175 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جي إم سي تيرين 2027

جي إم سي تيرين 2027

تمتلك سيارة جي إم سي تيرين 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، شاشة المعلومات والترفيه عمودية مقاس 15 بوصة تدعم نظام خدمات جوجل المدمج (Google Built-in)، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 11 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما، وباب خلفي كهربائي (AutoSense)، وبها شاحن لاسلكي للهاتف، وبها مقاعد من الجلد المخرم مع خاصية التدفئة والتهوية .

وسائل الأمان بـ جي إم سي تيرين 2027

جي إم سي تيرين 2027

تحتوي سيارة جي إم سي تيرين 2027 علي العديد من المميزات من ضمنها، نظام الحفاظ على المسار والتحذير من مغادرته، ومثبت السرعة التكيفي، وبها نظام مراقبة النقطة العمياء، وبها كاميرا خلفية وحساسات ركن، وبها نظام المراقبة الأبوية (Teen Driver).

نبذة عن جي إم سي تيرين

جي إم سي تيرين 2027

جي إم سي تيرين هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة وأصغر سيارات علامة جي إم سي (GMC) الأمريكية التابعة لشركات جنرال موتورز.

جي إم سي تيرين 2027

بيعت لأول مرة في أمريكا الشمالية عام 2010 وفي الشرق الأوسط عام 2011، وتعتمد في أحدث أجيالها على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي مزود بشاحن توربيني .

جي إم سي تيرين 2027

وتضم أنظمة مساعدة السائق والسلامة القياسية، وفرامل الطوارئ التلقائية، ومراقبة النقطة العمياء، ومثبت السرعة المتكيف .