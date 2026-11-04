كاديلاك إسكاليد الـ SUV تظهر لأول مرة

كشفت شركة كاديلاك عن إصدار حصري جديد من إسكاليد، يحمل اسم Noir Edition، ويتميز بتصميم خارجي يجمع بين الأسود المطفي واللامع بطريقة مختلفة عن الإصدارات التقليدية .

سيارة كاديلاك إسكاليد الجديدة

وسيتم إنتاج 20 سيارة فقط، وتنتمي إسكاليد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات كاديلاك إسكاليد

زودت سيارة كاديلاك إسكاليد بالعديد من المميزات من ضمنها، معالجة خاصة للطلاء الأسود باستخدام طبقة حماية شفافة تمنح بعض أجزاء الهيكل مظهر مطفي، مع الاحتفاظ باللون الأسود اللامع في الأجزاء الأخرى، وتغطي طبقة الحماية غطاء المحرك وجوانب السيارة والباب الخلفي لصندوق الأمتعة، ويحتفظ الشبك الأمامي وأجزاء الصدادات السفلية بلمعانها الأصلي.

سيارة كاديلاك إسكاليد الجديدة

ويوجد بـ سيارة كاديلاك إسكاليد أيضا، مرايات جانبية وسقف وإطارات ونوافذ باللون الأسود اللامع، وتظهر السيارة بتباين واضح بين الأسطح المختلفة دون الحاجة إلى استخدام لونين منفصلين.

ولا تقتصر وظيفة طبعة الحماية بـ سيارة كاديلاك إسكاليد على تغيير المظهر الخارجي، إذ توفر حماية إضافية للطلاء ضد الخدوش البسيطة وآثار الحصى والأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب تسهيل عمليات التنظيف والصيانة، وبها عجلات مقاس 22 بوصه بتصميم يضم 18 ضلع مع تشطيب داكن خاص.

سيارة كاديلاك إسكاليد الجديدة

وتنسجم عجلات كاديلاك إسكاليد مع المعالجة السوداء للهيكل، بما في ذلك الشبك الأمامي والتفاصيل الخارجية اللامعة، لتقديم مظهر أكثر تماسكاً دون إضافة تغييرات كبيرة على تصميم إسكاليد الأصلي.

بالاضافة إلي ان سيارة كاديلاك إسكاليد بها، شعار خاص بالإصدار أمام الراكب الأمامي، إلى جانب فرش أرضية يحمل اسم Noir Edition مع حواف فضية تضيف تباين بسيط إلى التصميم الأسود، وبها شاشة منحنية ضخمة مقاس 55 بوصه ممتدة عبر لوحة القيادة وتجمع وظائف العدادات الرقمية والمعلومات والترفيه وشاشة الراكب الأمامي.

محرك كاديلاك إسكاليد

تحصل سيارة كاديلاك إسكاليد ذات الإصدار الخاص علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وتنتج قوة 420 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة كاديلاك إسكاليد الجديدة

سعر كاديلاك إسكاليد

تباع سيارة كاديلاك إسكاليد ذات الإصدار الخاص في سوق السيارات السعودي بسعر 499 ألف ريال سعودي .