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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2027 سعرها 900 ألف جنيه

سيارات سيدان 2027
سيارات سيدان 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كايي اي5، وجيلي امجراند، وشانجان ايدا، وشيرى اريزو 5، وبروتون ساجا .

بروتون ساجا موديل 2027

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا 

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 685 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 علي قوتها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية .

شيرى اريزو 5

تبدا أسعار سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 من 740 ألف جنيه، وتصل إلي 815 ألف جنيه .

شانجان ايدو موديل 2027

قوة سيارة شانجان ايدو موديل 2027 تصل إلي 109 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان ايدو 

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 925 ألف جنيه .

جيلي امجراند موديل 2027

عزم دوران سيارة جيلي امجراند موديل 2027 يصل إلي 152 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

جيلي امجراند 

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

كاي ي اى5 موديل 2027

خزان وقود سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اى5

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 949 ألف جنيه .

ساجا موديل 2027 بروتون ساجا اريزو 5 موديل 2027 شيرى اريزو 5 ايدو موديل 2027 شانجان ايدو جيلي امجراند جيلي امجراند موديل 2027 كاي ي اى5 موديل 2027

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