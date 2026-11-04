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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء الإعلام العرب يدعون لتحرك دولي لمحاسبة إسرائيل على استهداف الصحفيين

اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب
اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب
الديب أبوعلي

أكد مجلس وزراء الإعلام العرب، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية العربية المركزية، مجددا دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي ناقشت تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وسبل تعزيز حضور القضية الفلسطينية في الخطاب الإعلامي العربي والدولي.

وثمن المجلس جهود القيادة الفلسطينية، ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على المستويين العربي والدولي، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

وتابع المجلس باهتمام بالغ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة المقدسة وطابعها التاريخي والقانوني، وتهويد معالمها وتزوير تاريخها وإرثها الحضاري.

وتوقف البيان أمام الأوضاع بالغة الخطورة التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون، جراء استهدافهم المباشر بالقتل والإصابة والاعتقال والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار المجلس إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 260 صحفيا وصحفية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي هذا السياق، أكد مجلس وزراء الإعلام العرب ضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، وتقديم أشكال الدعم اللازمة لهم وللمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، بما يمكنها من مواصلة أداء رسالتها المهنية ونقل حقيقة ما يجري على الأرض.

محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين 

وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، واتخاذ إجراءات عملية تكفل عدم إفلاتهم من العقاب، محذرا من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد حرية الصحافة ويشجع مرتكبيها على مواصلتها.

ودعا المجلس المؤسسات والهيئات العربية والدولية المعنية إلى تكثيف جهودها لتوثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، وتعزيز حملات التضامن معه وممارسة الضغوط اللازمة لضمان المساءلة.

وأشاد البيان بجهود الإعلام الفلسطيني في نقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات وتوثيق الجرائم المرتكبة بحقه، رغم ارتقاء مئات الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين في سبيل أداء رسالتهم الإعلامية،

كما أشاد بجهود وسائل الإعلام العربية في متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقل الأحداث ومعاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العربي والدولي.

ودعا مجلس وزراء الإعلام العرب وسائل الإعلام العربية إلى مواصلة دورها في توعية الرأي العام العربي والدولي بحقيقة ما يجري في فلسطين، وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية، والتصدي لحملات التضليل وتزييف الحقائق.

كما أكد أهمية تكثيف التغطية الإعلامية للتطورات الميدانية والإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في إبراز الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على استهداف الصحفيين، ومواكبة موجات التأييد الدولي للقضية الفلسطينية.

وشدد المجلس على ضرورة تحرك إعلامي عربي منسق لدعم الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية، والتصدي لمحاولات تزييف الرواية والتاريخ، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وأكد البيان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية العربية لتطوير خطاب إعلامي مهني ومقنع ومنفتح على الرأي العام الدولي، يعكس حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا إلى تنسيق المبادرات العربية الهادفة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء والمنظمات المعنية لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.

واختتم المجلس توصياته بالتأكيد على تعزيز التنسيق مع الاتحادات المهنية المعنية وبعثات جامعة الدول العربية في الخارج ومجالس السفراء واتحاد إذاعات ووكلات الأنباء العربية، بما يسهم في توحيد الجهود العربية وتوسيع نطاق التحرك الإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية.

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