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نبيل فهمي لـ وزراء الإعلام العرب: يجب تكثيف الدعم للقضية الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي لـ وزراء الإعلام العرب: يجب تكثيف الدعم للقضية الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

شارك نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية (56) لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب وكبار الشخصيات الإعلامية.

أكد الأمين العام، في كلمته أمام المجلس، أن الدورة تنعقد في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة، وتصاعد التوترات والصراعات وما يصاحبها من تداعيات تمس أمن الدول العربية واستقرار شعوبها، مشدداً على أن تكثيف العمل الإعلامي العربي وتطويره باتا ضرورة لمواجهة هذه التحديات، في ضوء دور الإعلام المؤثر في تشكيل الوعي والهوية والتأثير في الجمهور وصانع القرار، ونقل الرؤى والأوضاع العربية إلى الخارج.

دعا الأمين العام إلى تكثيف الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية بجهد ملموس ومتناسق ومتواصل، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ومن بينهم الصحفيون والإعلاميون، من انتهاكات إسرائيلية جسيمة، بما يسهم في حشد الدعم الدولي لحقوقه المشروعة وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الدعم االإعلامي للقضية الفلسطينية 

كما أكد أهمية تبني خطاب إعلامي يتفاعل مع أولويات البناء الوطني والتنمية، ويتصدى للإرهاب والتضليل، وينشر قيم التسامح والاعتدال.

وأعرب عن تطلعه إلى شراكة أوسع للإعلام العربي لإبراز جهود الجامعة ومشروعاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب متابعة القضايا السياسية، بما يعزز وعي المواطن بإنجازات العمل العربي المشترك وأثرها في حياته اليومية.

شدد الأمين العام على أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في بناء أجيال قادرة على تقييم المحتوى وفهم مصادره والتمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة.

وتناول كذلك الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لصناعة الإعلام، وما يطرحه من تحديات تتصل بالتزييف العميق والخصوصية والملكية الفكرية، مؤكداً ضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية بضوابط للاستخدام السليم، مع ترسيخ قدرات التقييم السليم وتشجيع الابتكار، بما يعزز السيادة الرقمية والقدرة التنافسية للإعلام العربي.

في ختام الجلسة الافتتاحية، شارك الأمين العام، إلى جانب عبد الفتاح قاسم محمود، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، وعمر سعود عبد العزيز العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، في تسليم جائزة التميز الإعلامي العربي لعدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية، تقديراً لإسهاماتها في خدمة القضايا العربية.

كما تسلّم الأمين العام من الوزير الكويتي درعاً تذكارية مقدمة من دولة الكويت، تقديراً لدعمه لمسيرة العمل العربي المشترك.

نبيل فهمي جامعة الدول العربية الأمانة العامة وزراء الإعلام العرب القضية الفلسطينية الذكاء الاصطناعي

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