قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين: منع تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى
حريق يلتهم 3 محال بالسوق الفرنساوي في الإسكندرية دون إصابـات
وزير الإعلام الصومالي: القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا ونعمل على التصدي لانتهاكات الاحتلال
وزراء الإنتاج الحربي والصناعة والتعليم يبحثون تطوير التعليم الفني وتلبية احتياجات الصناعة
الأزمة تتصاعد.. القصة الكاملة لخناقة شركة الكرة بعد بيان رموز الزمالك
نواف سلام: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية
شحنة مساعدات ودعم إعلامي من الجامعة العربية للصومال
فاروق: التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية فرصة واعدة ومحورية لتنمية القطاع
تراجع جديد.. سعر الدولار اليوم في البنوك يهبط لأقل من 55 جنيهاً
راندة المنشاوي: تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية
الزمالك ينافس على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا 2026.. وغياب الأهلي
بدء إجراءات تسليم التابلت "لأول مرة" لطلاب التعليم الفني..ماذا أعلنت المدارس؟|تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من "نوفو نورديسك" وسط ترقب تداعيات مكاسب الديمقراطيين بالانتخابات الأمريكية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من "نوفو نورديسك" وسط ترقب تداعيات مكاسب الديمقراطيين بالانتخابات الأمريكية
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من "نوفو نورديسك" وسط ترقب تداعيات مكاسب الديمقراطيين بالانتخابات الأمريكية
أ ش أ

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، بدعم من المكاسب القوية لسهم شركة "نوفو نورديسك" ذات الوزن الثقيل في السوق، إلا أن معنويات المستثمرين ظلت حذرة، مع إشارة النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى تحقيق الديمقراطيين مكاسب كبيرة في مساعيهم لاستعادة السيطرة على الكونجرس من الجمهوريين بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3%، فيما قفز سهم «نوفو نورديسك» بنحو 6%، بعدما أعلنت الشركة المصنعة لعقار ويجوفي تحقيق أرباح تشغيلية معدلة خلال الربع الثالث تجاوزت توقعات المحللين، ورفعت تقديراتها لمبيعات العام بأكمله وأرباحه.

وفي بقية الأسواق الرئيسية، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.25%، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%، فيما زاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%.

وتأثرت تعاملات الأسواق بشكل كبير بالنتائج الأولية لانتخابات الكونجرس الأمريكي، إذ أشارت استطلاعات الخروج والنتائج الأولية إلى تحقيق الديمقراطيين مكاسب كبيرة في مجلس النواب، مع استمرار المنافسة المحتدمة على السيطرة على مجلس الشيوخ.

وبالنسبة للحكومات الأوروبية والشركات الكبرى المعتمدة على الصادرات، فإن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، أو حدوث انقسام في السيطرة بين المجلسين، من شأنه الحد من قدرة ترامب على فرض رسوم جمركية تجارية مشددة بصورة منفردة، والتراجع عن دعم الطاقة النظيفة، لكنه يثير في الوقت نفسه حالة جديدة من عدم اليقين بشأن الدعم المالي الأمريكي لحلف شمال الأطلسي وتمويل الدفاع الأوكراني.

وعلى عكس الاتجاه العام للتراجع الذي شهدته بعض الأسواق الإقليمية، استعادت أسهم التكنولوجيا الأوروبية التي تعرضت لضغوط خلال الفترة الأخيرة بعض جاذبيتها، وقلصت جانبًا من خسائرها الحادة المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

جاء هذا الانتعاش عقب النتائج الفصلية القوية لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز، التي سجلت نموًا قويًا في إيرادات مراكز البيانات، وقدمت توقعات إيجابية لأدائها خلال الفترة المقبلة.

وساعد أداء الشركة في تهدئة المخاوف الحادة بشأن استدامة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، ما وفر دعمًا للأسواق في مواجهة التراجع التاريخي الذي تجاوز 30% في أسهم إنتل الأسبوع الماضي، وتحذير شركة أبل من أن ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة سيضغط على هوامش أرباحها الإجمالية خلال موسم العطلات.

واستقرت أسهم شركات معدات أشباه الموصلات وتصميم الرقائق في المنطقة، ومن بينها إيه إس إم إل هولدينج وإيه إس إم إنترناشونال وإس تي مايكروإلكترونيكس وبي إي سيميكونداكتور وبروسوس، قبل أن تسجل مكاسب تراوحت بين 0.3% و2%.

وظلت تعاملات الأسهم الأوروبية محدودة نسبيًا، مع ترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق في منطقة اليورو خلال وقت لاحق من الجلسة.

ويرى المتعاملون أن بيانات التضخم قد تمثل عاملًا حاسمًا في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي على الودائع دون تغيير عند 2.50% الأسبوع الماضي، مع التحذير من مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.

ومن شأن حدوث تسارع غير متوقع في التضخم العام أو تضخم الخدمات أن يعزز توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس المحافظين في ديسمبر المقبل.

كما يترقب المستثمرون تصريحات فيليب لين كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي، والمقرر أن يدلي بها في وقت لاحق اليوم.

الأسهم الأوروبية المكاسب القوية لسهم شركة نوفو نورديسك الوزن الثقيل في السوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أيلون ماسك

حقيقة اقتراح «إيلون ماسك» إنشاء تطبيق لسداد ديون البسطاء على نفقة المليارديرات

الكونجرس

رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة

كيفانش تاتليتوغ

مفاجأة بشأن الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ «مهند»: ذكر الله يمنحني سعادة لم أجدها في الدنيا

إمام عاشور

هاني حتحوت: الأهلي يفتح الباب أمام رحيل إمام عاشور إلى اتحاد جدة بشرط

الذهب

الذهب يتخطى عتبة 4000 دولار مجددا بعد نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

علم الاتحاد الأوروبي

أوروبا تطلب من مواطنيها الاستعداد لـ72 ساعة دون مساعدة

استقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي

استقالة وزير النقل الإسباني بعد حادث تصادم قطارين في توليدو ومصرع 69 شخصًا

الذهب

دون الـ 50 ألفا مجددا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

اسرار تيم حسن

رسالة مؤلمة … تيم حسن يكشف تفاصيل رحيل شقيقه وفقدان والده الذاكرة

زواج عبير الصغير

عبير الصغير ويوسف فرحات.. من قصة حب إلى حفل زفاف

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف

تحذير جديد بشأن مضادات الاكتئاب.. آثار جانبية قد تستمر بعد التوقف عن تناول الدواء

بالصور

مثل الكافيهات .. طريقة عمل الكاكاو الساخن برغوة كثيفة

رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن

لماذا تشعر بالجوع بعد تناول وجبة كبيرة؟ .. أسباب غير متوقعة وراء عدم الشبع

الجوع
الجوع
الجوع

البرطمان مقفول ومش بيفتح؟ .. حيلة الماء الدافئ تُسهّل المهمة

حيلة فتح الغطاء محكم الغلق
حيلة فتح الغطاء محكم الغلق
حيلة فتح الغطاء محكم الغلق

نشرة المرأة والمنوعات | نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل.. وهذه طريقة تنظيف جلدة باب الغسالة من العفن والروائح

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد