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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هابط أم صاعد.. إلى أين تتجه أسعار الذهب خلال الفترة القادمة؟

الذهب
الذهب
آية الجارحي

مع التراجعات الاخيرة في أسعار الذهب، يتسال العديد من المواطنين المستثمرين لاموالهم في المعدن الاصفر عن مستقبل اسعار الذهب خاصة من قاموا بالشراء خلال موجات الصعود.

وتشير التوقعات إلى أن الزخم الهابط  يسيطر على تحركات الذهب، مع استمرار الضغوط بالقرب من مستوى 6100 جنيه للجرام عيار 21 ، بعدما فشل السعر في الحفاظ على تماسكه أعلى مستوى 6150 جنيها، وهو ما يعزز احتمالات استمرار التحركات التصحيحية على المدى القصير.

كما تترقب الاسواق تطورات الحرب بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة، بالإضافة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الامريكي.

وفي حالة عودة التوترات وتصاعد الحرب بين البردين سيؤدي ذلك إلى المزيد من تراجع أسعار الذهب .

وتراجعت أسعار الذهب مساء تعاملات أمس الثلاثاء مع زيادة التوترات الجيوسياسية، وضبابية المؤشرات فيما يخص المباحثات بين البلدين.

يتعرض سعر الذهب في مصر لضغوط هبوطية، بالتزامن مع استمرار تراجع سعر أونصة الذهب عالميا، إلى جانب الانخفاض التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يحد من مستويات تسعير الذهب في السوق المصرية.

 افتتح سعر الذهب عيار 21 وفي مصر تعاملات اليوم عند مستوى 6110 جنيهات للجرام، قبل أن يتداول عند 6135 جنيها مقارنة بمستوى إغلاق جلسة أمس عند 6155 جنيها.

 تراجع سعر الذهب عالميا بنسبة 1% خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسجلت أدنى مستوى عند 3895 دولارا، بعد افتتاح التداولات عند 3947 دولارا، قبل أن تتداول قرب مستوى 3918 دولارا.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، اليوم الاربعاء 4-11-2026 ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 3918 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5259 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6135 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7011 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 49.080  ألف جنيه. 

الذهب أسعار الذهب توقعات أسعار الذهب مستقبل أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

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