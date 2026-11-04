علاء ميهوب: إمام عاشور أخذ من الأهلي فوق ما يستحق.. ومحمد هاني «لازم يتراضى»

شنّ علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، هجومًا قويًا على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا رفضه فكرة تجديد عقد اللاعب في الوقت الحالي، في ظل تبقي عامين في عقده مع النادي.

وقال علاء ميهوب، خلال ظهوره في برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة صدى البلد، إن إمام عاشور حصل على كل شيء من النادي الأهلي وأكثر مما يستحق، مشيرًا إلى وجود تجاوزات حدثت خارج الملعب لا يمكن السكوت عنها، وهو ما يجعله غير مؤيد لفكرة التجديد للاعب خلال الفترة الحالية.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن فتح ملف تجديد عقد إمام عاشور رغم استمرار عقده لمدة عامين تسبب في أزمة داخل غرفة الملابس، خاصة مع مطالب اللاعبين المالية واختلاف الرواتب، مشددًا على ضرورة مراعاة استقرار الفريق وعدم السماح بحدوث أزمات بسبب العقود.

وعند سؤاله عن رأيه بشأن حصول إمام عاشور على راتب يصل إلى 25 مليون جنيه في الموسم، رد ميهوب بشكل ساخر قائلًا: "اطلع فاصل أحسن".

على جانب آخر، دافع علاء ميهوب عن محمد هاني، مؤكدًا أنه من اللاعبين المخلصين للنادي، ويتمتع بأخلاق جيدة، ولا يستحق الابتعاد عن الفريق بسبب الخلاف حول تفاصيل عقده الجديد.

وشدد ميهوب على أن محمد هاني لم يرتكب أي جريمة تستوجب استبعاده، مطالبًا إدارة الأهلي بضرورة احتواء الموقف والوصول إلى اتفاق يرضي اللاعب، تقديرًا لما قدمه للنادي، معربًا عن اعتقاده بأن اللاعب سيواصل مشواره مع القلعة الحمراء ولن يرحل.