«الغندور»: المنتخب يترقب موقف إمام عاشور ويستفسر عن جاهزيته الطبية قبل قائمة مباراتي مالاوي

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يترقب موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام السكة الحديد في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في كأس مصر.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، حسام حسن لديه رغبة قوية في ضم إمام عاشور وينتظر موقفه من المشاركة أمام السكة الحديد قبل الإعلان عن القائمة يوم الأحد المقبل استعدادا لمباراتي مالاوي يومي ١٣ و١٧ نوفمبر الجاري بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢٧.

وتابع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، يتواصل مع طبيب الأهلي، للتأكد من جاهزية إمام عاشور طبيًا تنفيذًا لرغبة حسام حسن.