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هل العمرة بالتقسيط حلال؟.. الإفتاء تحدد شروطها
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل العمرة بالتقسيط حلال؟.. الإفتاء تحدد شروطها

العمرة بالتقسيط
العمرة بالتقسيط
أحمد سعيد

هل العمرة بالتقسيط حلال؟ سؤال يتردد بين الراغبين في أداء مناسك العمرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة، واتجاه بعض شركات السياحة إلى توفير برامج العمرة بنظام التقسيط؛ حيث يتساءل كثيرون عن حكم العمرة بالتقسيط، وهل يجوز للمسلم الاقتراض لأداء العمرة ثم سداد المبلغ على أقساط شهرية وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء المصرية.

دار الإفتاء تحسم حكم أداء العمرة بالتقسيط

من جانبها أكدت دار الإفتاء أنه يجوز أداء العمرة بالتقسيط شرعًا بشرط أن تكون المعاملة قائمة على اتفاق واضح ومشروع، وأن يُحدد إجمالي المبلغ والأقساط ومواعيد السداد مسبقًا.

وأكدت دار الإفتاء أن تقسيط تكاليف الحج والعمرة جائز، حتى مع وجود زيادة في السعر مقابل التقسيط، إذا كانت المعاملة في حقيقتها بيعًا أو تمويلًا للخدمة بثمن معلوم ومتفق عليه، وليست قرضًا بفائدة.

شروط لجواز العمرة بالتقسيط شرعًا

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا، الذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.

كيفية أداء العمرة

أولًا: الإحرام
يُعد الإحرام أول أركان العمرة، ويقصد به نية الدخول في النسك، ويستحب أن يُلفظ المعتمر بقول: "لبيك عمرة"، عند بدء الإحرام. يُحرم الرجل في ملابس خاصة، وهي إزار ورداء غير مخيطين، ويفضّل أن يكونا باللون الأبيض. ومن السنن المستحبة قبل الإحرام: الاغتسال، والتطيب، والتنظف.
بعد الإحرام، يردّد المعتمر التلبية المعروفة: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".

أما المرأة، فلا يشترط لها لباس معين في الإحرام، كما يظن البعض، غير أنه لا يجوز لها ارتداء النقاب أو القفازين، امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين».

ثانيًا: الطواف
بعد الوصول إلى المسجد الحرام، يشرع المعتمر في الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، بدءًا من أمام الحجر الأسود وانتهاءً عنده. وتكون الكعبة عن يسار المعتمر أثناء الطواف، ويُسنّ للمعتمر في الأشواط الثلاثة الأولى أن يُسرع في المشي مع تقارب الخطى.

ثالثًا: الصلاة عند مقام إبراهيم
بعد الانتهاء من الطواف، يُستحب للمعتمر أن يتوجه إلى مقام إبراهيم ويصلي ركعتين خلفه، اقتداءً بقول الله تعالى: “واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى”، وبعد الصلاة، يُسنّ له أن يشرب من ماء زمزم وأن يلمس الحجر الأسود إن تيسر له ذلك.

رابعًا: السعي بين الصفا والمروة
السعي هو الركن التالي، ويكون سبعة أشواط، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. ويُستحب أن يقول المعتمر عند بدء السعي: "إن الصفا والمروة من شعائر الله..." إلى آخر الآية.

 وعند الوقوف على الصفا، يرفع المعتمر يديه ويدعو قائلاً: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له..."، ويتم تكرار هذا الدعاء كلما وقف على الصفا أو المروة.

خامسًا: الحلق أو التقصير
يُعد الحلق أو التقصير من واجبات العمرة، ويُفضل الحلق للرجال، أما النساء فيقصصن من شعرهن قدر أنملة فقط، ولا يجوز لهن الحلق.

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