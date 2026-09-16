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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامات تصل لـ3 ملايين جنيه.. عقوبات مشددة لمخالفي ضوابط الحج والعمرة

الحج والعمرة
الحج والعمرة
محمد الشعراوي

شددت القوانين المنظمة للحج والعمرة العقوبات المقررة على المخالفين للضوابط والإجراءات المعتمدة، في إطار إحكام الرقابة على تنظيم الرحلات وحماية حقوق الحجاج والمعتمرين، مع مضاعفة العقوبات في حالات تكرار المخالفات.

غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه لمخالفي تنظيم رحلات الحج

نص قانون تنظيم الحج على توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه على كل من ينفذ رحلات لأداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات الصادرة عن اللجنة الوزارية المختصة وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة والتي نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 

كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة

وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

القوانين المنظمة للحج والعمرة حقوق الحجاج والمعتمرين قانون تنظيم الحج الحج والعمرة

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