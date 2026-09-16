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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني للحكومة بشأن مشكلات المصريين بالخارج الحاجزين لأراض سكنية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

وجه النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن شكاوى عدد من المصريين بالخارج بشأن الأراضي المطروحة ضمن مبادرة بيت الوطن.

وقال النائب: وردت إلينا الفترة الأخيرة عدة شكاوى من بعض المصريين بالخارج، الذين تقدموا بطلبات للحجز في مشروعات الإسكان التي أعلنت عنها الحكومة، وقاموا بتحويل المبالغ المالية المطلوبة وإتمام إجراءات التعاقد على الأراضي.

وأوضح التلواني، أن شكاوى المصريين بالخارج تضمنت أنهم فوجئوا بأن قطع الأراضي المطروحة لا تتناسب مع توقعاتهم، سواء من حيث الموقع أو المواصفات المطلوبة، لاسيما وأنهم دفعوا أموالا كبيرة مقابل مواصفات معينة.

وقال عضو مجلس النواب: هذا الأمر يتطلب توضيح عاجل من وزيرة الإسكان، وبحث كافة الشكاوى الواردة في هذا الشأن، والاستجابة لمطالب المصريين في الخارج.

وأشار النائب إسلام التلواني، إلى أن المصريين بالخارج، يقع عليهم دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال التحويلات، أو عن طريق دورهم كسفراء لمصر في البلدان الموجودين فيها.

وشدد النائب، على وزيرة الإسكان ضرورة فحص هذا الشكاوى، واتخاذ مع يلزم بشأنها، في إطار حق المصريين بالخارج في الحصول على قطع أراضي سكنية مناسبة.

سؤالا برلمانيا رئيس مجلس الوزراء وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مبادرة بيت الوطن الحكومة

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