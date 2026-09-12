قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي في مقال بصحيفة هندية: الهند شريك استراتيجي حيوي
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام وموعد إعلان الكليات
10.4 مليار دولار.. الصين تتصدر دول البريكس المصدرة لمصر خلال 6 أشهر
مدبولي: توطين مستلزمات الصيد داخل كفر الشيخ نموذج لربط الصناعة بالمزايا الاقتصادية
بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد
الحرب تعمق أزمة الدواء في إيران.. نقص مئات الأصناف والأسعار تقفز 6 أضعاف
مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتعزيز شراكاتها الدولية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. والحوثيون لا يريدون مواجهة واشنطن
الرئيس السيسي: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة أولوية للدول النامية
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي
الرئيس السيسي: مصر تدعم إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مع الاستعداد لموسم الحج.. سؤال برلماني لوزيرة التضامن الاجتماعي حول المؤسسة القومية لتيسير الحج

النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ
النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

مع بدء الاستعداد لموسم الحج، وجه النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، مجموعة من التساؤلات إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول طبيعة عمل المؤسسة القومية لتيسير الحج، وإطارها القانوني والإداري، وآليات الرقابة عليها، ومدى الشفافية في إدارة مواردها.

وتأتي هذه التساؤلات بهدف الوقوف على طبيعة إدارة ملف الحج، وضمان وضوح الأطر القانونية والإدارية والمالية المنظمة لعمل المؤسسة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية وحسن إدارة الموارد.

وتساءل النائب باسل عادل:

ما الأساس القانوني لإنشاء المؤسسة القومية لتيسير الحج؟ وما طبيعتها القانونية والإدارية؟ وهل تعمل وفق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أم وفق إطار قانوني آخر؟

كما تساءل عن مدى قانونية وجود مسؤولين أو عاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن مجلس إدارة المؤسسة أو هيكلها الإداري، وكيف يتم ضمان الفصل بين الدور الرقابي للوزارة والدور التنفيذي للمؤسسة.

وطرح عادل تساؤلات حول طبيعة العلاقة الإدارية والمالية بين وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وأسباب اتخاذ المؤسسة مقرا داخل الوزارة، ومدى استقلالها إداريا وماليا عن الوزارة.

كما تساءل عن أسباب إلغاء الإدارة العامة للحج بوزارة التضامن الاجتماعي، والمبررات التي استندت إليها الوزارة في نقل إدارة هذا الملف إلى المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وفي الجانب المالي، تساءل النائب عن حقيقة حصول المؤسسة على تأشيرات حج من الجانب السعودي دون مقابل، وما إذا كان يتم تحميل الحجاج أي مبالغ مقابل هذه التأشيرات، وفي حال وجود مبالغ يتم تحصيلها، فما قيمتها وأوجه استخدامها؟

وطالب عادل بتوضيح حجم إيرادات ومصروفات المؤسسة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وآليات الرقابة على أموالها، إلى جانب بيان عدد العاملين بها، وقيمة الأجور والبدلات التي يحصلون عليها.

كما تساءل عن الضوابط المنظمة لسفر العاملين بالمؤسسة إلى الأراضي المقدسة على نفقتها، ومدى وجود معايير معلنة وشفافة تنظم ذلك.

وأكد باسل عادل أن طرح هذه التساؤلات يأتي في إطار الحرص على الشفافية وحسن إدارة الموارد العامة، ووضوح الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات القائمة على إدارة ملف الحج، وبما يضمن أن تتم إدارة هذا الملف وفق قواعد واضحة وآليات رقابية تضمن حقوق الحجاج وتحافظ على المال العام.

موسم الحج النائب الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

ترامب يصل إيرلندا للقاء زعماء البلاد وحضور البطولة المفتوحة للجولف

السفير رؤوف سعد

سفيرنا السابق في روسيا: دول بريكس لا تحارب الدولار.. وتسعى لحل أزمة الديون

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي

مودي وولي عهد أبوظبي يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد