الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة درجات الحرارة مع بدء الدراسة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالتزامن مع أجواء صيفية مستقرة بوجه عام، بينما تظل الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال ساعات الصباح.

وتتزامن حالة الطقس اليوم مع بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، وسط ارتفاع نسبي في معدلات الرطوبة، ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة، خاصة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12 سبتمبر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم تأتي على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أن درجات الحرارة أصبحت تقترب من معدلاتها الطبيعية، أو تتجاوزها بنحو درجة مئوية، نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 34 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

يسود صباح اليوم طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب، قبل أن ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، ليسود طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تنخفض درجات الحرارة مع حلول الليل وغياب أشعة الشمس، لتصبح الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء.

وقالت منار غانم إن الساعات الأولى من الصباح تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا، قبل أن تزداد فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار.

وتصل درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان إلى 42 درجة مئوية، لتظل مناطق جنوب الصعيد الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

الشبورة المائية أبرز ظواهر الطقس اليوم

وتعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة اليوم، خاصة خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.



وتتكون الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى:

شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور، حفاظًا على سلامة قائدي السيارات والركاب.

رياح نشطة وأتربة في بعض المناطق

تشهد البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها بين 30 و34 كيلومترًا في الساعة، فيما تصل في بعض الفترات المسائية إلى نحو 35 كيلومترًا في الساعة.

وتساعد حركة الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة، كما تخفف من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وفي المقابل، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة شمال الصعيد ومناطق حلايب وشلاتين والوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط

ويستمر نشاط الرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط، خاصة مناطق:

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

جمصة.

دمياط.

بورسعيد.

ويتسبب نشاط الرياح في ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى ما بين 1.5 و2 متر، وهو ما يستدعي الانتباه من المصطافين ورواد الشواطئ خلال فترات نشاط الرياح.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وبالنسبة إلى فرص سقوط الأمطار، أوضحت الأرصاد أن فرص الأمطار تظل ضعيفة جدًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما يمكن أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

طقس مستقر مع بداية العام الدراسي الجديد

وتتزامن حالة الطقس اليوم مع بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، حيث تشهد البلاد أجواء صيفية مستقرة بشكل عام، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتظل الرطوبة المرتفعة أحد العوامل التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس، رغم اقتراب درجات الحرارة من معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت منار غانم أن الأسبوع الجاري يشهد أجواء صيفية مستقرة بوجه عام، دون ظواهر جوية مؤثرة بدرجة كبيرة، مع توقعات بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة مئوية.

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

وتوقعت غانم أن يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انخفاض نسب الرطوبة وتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ومع ذلك، حذرت من استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستوجب استمرار الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر.

كما نصحت بضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة مع بدء العام الدراسي ووجود أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور على الطرق في ساعات الصباح.



نصائح مهمة للتعامل مع ارتفاع الحرارة والرطوبة

وناشدت الأرصاد المواطنين، خاصة الطلاب وأولياء الأمور، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على تناول كميات كافية من المياه والمرطبات.

ومن أبرز النصائح خلال الفترة الحالية:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

تناول المياه والسوائل بصورة كافية.

الحرص على التهوية الجيدة.

توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة.

الالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور.

متابعة النشرات الجوية لمعرفة أي تغيرات جديدة في حالة الطقس.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الصيفية خلال الأيام المقبلة، مع تراجع تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة، تمهيدًا لتحسن أكبر في الأحوال الجوية مع تقدم الموسم.