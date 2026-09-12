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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

‏القوات المسلحة اليمنية: القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الحوثي في المخا

الجيش اليمني
الجيش اليمني
محمود نوفل

أعلنت القوات المسلحة اليمنية نتائج بعض استهدافات القوات الجوية اليمنية في منطقة المخا وذو باب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد عبد الله النزيلي إلى تدمير كلي لعربات وأسلحة والقضاء على عناصر لمليشيا الحوثي الارهابية بالقرب من ميناء المخا.


وبيّن أنه تم أيضا القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر مليشيا الحوثي الارهابية بالقرب من ️مول "زيد الخرج" بمدينة المخا.

كما تم القضاء على عناصر لمليشيا الحوثي الإرهابية بجوار إدارة مشروع المياه في المخا.

وأشار النزيلي إلى أن تم القضاء على تجمعات لعربات وعناصر لميليشيا الحوثي الإرهابية على خط (المخا - ذو باب) في "المحجر الحيواني" على بعد (11) كيلو متر من مدينة المخا.

ونوه كذلك إلى القضاء على تجمعات لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في مقر سابق لاحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي في مدينة المخا.

اليمن الجيش اليمني ميليشيا الحوثي مدينة المخا ميناء المخا

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