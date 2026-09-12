خبراء أمريكيون: إيران حصلت على صور من شركات صينية قبل قصف قاعدة جوية بالأردن

حصلت إيران على صور عالية الدقة عن قاعدة موفق السلطي الجوية، شمال شرقي الأردن، التي تستضيف قوات أمريكية وذلك قبل إستهدافها في 17 يوليو الماضي من جهات صينية.

وذكر مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية أن الضربة كانت واحدة من 3 استهدافات صاروخية للقاعدة خلال 24 ساعة، وأسفرت عن قتلى أمريكيين.

وبحسب خبراء أمريكيين ، فإن الصور الحديثة قد تكشف التغييرات داخل القاعدة وتساعد على اختيار الأهداف الأكثر تأثيراً.

وخلال 3 أيام من الهجوم، نشرت إيران صوراً عالية الدقة تُظهر أضراراً في 3 مناطق بالقاعدة.

وبحسب التصريحات الأمريكية ؛ فقد حذرت إدارة ترامب بكين لأشهر من أن شركات صينية تقدم صوراً قد تُستخدم لاستهداف القوات الأمريكية.

ومن جانبه رفض الجانب الصيني الاتهامات وطالب بأدلة.