الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن خميس مشيط

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني زوال الخطر عن خميس مشيط، مؤكدة أهمية استمرار المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.

وجدير بالذكر ؛ فقد أطلق الدفاع المدني إنذارًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في خميس مشيط، محذرًا من خطر محتمل وداعيًا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة.

ودعا الدفاع المدني إلى البقاء داخل المباني والتوجه إلى غرفة داخلية آمنة بعيدًا عن النوافذ، وعدم مغادرة المنزل حتى زوال الخطر، مع الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح.

كما طالب الموجودين خارج المباني بالدخول فورًا إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

وشدد على تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة، فيما أوصى عند وصول التحذير أثناء القيادة بالتوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة حتى انتهاء حالة التحذير.