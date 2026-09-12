خالد الغندور يثير تساؤلات برسالة غامضة: النجاح مش بإسقاط الآخرين

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلالها عن أهمية التركيز على تحقيق النجاح الشخصي، والابتعاد عن التفكير في إسقاط الآخرين.

وكتب خالد الغندور: «لو عايز تنجح اشتغل لنجاحك مش لفشل غيرك، بلاش تفكر توقع غيرك، فكر إزاي أنت تنجح».

ولم يكشف خالد الغندور عن الشخص أو الجهة التي يقصدها برسالته، ما فتح الباب أمام تأويلات مختلفة بشأن دلالات حديثه، خاصة مع تأكيده على ضرورة التركيز على النجاح بدلًا من الانشغال بمحاولات عرقلة الآخرين.

وتأتي رسالة خالد الغندور في ظل اهتمام متابعيه بما ينشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقبهم دائمًا لمعرفة المقصود من رسائله التي تحمل أحيانًا دلالات غير مباشرة.