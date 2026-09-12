قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وغزيرة تؤدي إلى جريان سيول
محمد هاني يطلب إلغاء بند المشاركة.. مفاجأة بشأن عقود لاعبي الأهلي الجدد
حقيقة رحيل ناصر ماهر ودونجا وأخطاء صفقات الزمالك.. ماذا قال أحمد سليمان؟
قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكتوبر.. ما أبرز التغييرات؟
سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم السبت 12-9-2026
كيف تحمي نفسك من العين والحسد؟.. دار الإفتاء تكشف الطريقة الشرعية
أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع بيزيرا ويفجر مفاجأة بشأن ميشالاك
خبراء أمريكيون: إيران حصلت على صور من شركات صينية قبل قصف قاعدة جوية بالأردن
خالد الغندور يثير تساؤلات برسالة غامضة: النجاح مش بإسقاط الآخرين
اللواء سمير فرج من رحاب السيدة نفيسة: أدعو لمصر بالسلام والأمان وأسرتي بالستر
نجوم الفن يدعمون محمود عبد المغني : أستاذ ونجم كبير وتاريخ وفنان شامل
دام عزك .. رسالة وفاء من معلم مصري للكويت بعد نهاية خدمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يثير تساؤلات برسالة غامضة: النجاح مش بإسقاط الآخرين

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلالها عن أهمية التركيز على تحقيق النجاح الشخصي، والابتعاد عن التفكير في إسقاط الآخرين.

وكتب خالد الغندور: «لو عايز تنجح اشتغل لنجاحك مش لفشل غيرك، بلاش تفكر توقع غيرك، فكر إزاي أنت تنجح».

ولم يكشف خالد الغندور عن الشخص أو الجهة التي يقصدها برسالته، ما فتح الباب أمام تأويلات مختلفة بشأن دلالات حديثه، خاصة مع تأكيده على ضرورة التركيز على النجاح بدلًا من الانشغال بمحاولات عرقلة الآخرين.

وتأتي رسالة خالد الغندور في ظل اهتمام متابعيه بما ينشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقبهم دائمًا لمعرفة المقصود من رسائله التي تحمل أحيانًا دلالات غير مباشرة.

خالد الغندور الزمالك رسالة غامضة النجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

ترشيحاتنا

تموين بني سويف

بني سويف: ضبط فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك بأحد مطاعم الحمرايا شرق النيل

مستشفيات جامعة أسيوط

استئصال ورم نادر من وجه طفل بجامعة أسيوط.. والحفاظ على العصب السابع دون تشوهات

ردم الحفرة

استجابة للأهالي.. وقف أعمال حفر بيارة بجوار مقابر السرارية في المنيا.. صور

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد