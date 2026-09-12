قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‏القوات المسلحة اليمنية: القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الحوثي في المخا
سوريا .. انفجارات ضخمة في مستودعات أسـلحة تابعة لوزارة الدفاع
قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟
إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي
برلماني: الأصول غير المستغلة ثروة يجب توظيفها في الصناعة والاستثمار
عزل قائد قيادة عمليات ميسان .. قرار عراقي عاجل بعد الهجوم على السعودية
يرلمانية: عجز المدرسين يصل إلى نصف مليون.. وحل الكثافة خلق أزمة للطلاب
آمال ماهر تستمتع بأجواء الصيف برفقة زوجها.. وتستعد لحفل مع مدحت صالح
هشام عباس : انضمامي لفريق طارق الكاشف ساعدني على اكتشاف حبي للموسيقى
دعاء شهر ربيع الآخر.. أدعية مستحبة للرزق والفرج وقضاء الحوائج
استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 25 متهما بـ«خلية الظاهر الإرهابية».. الأحد
عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جنش عن موقفه من الانتقال للأهلي : الاحتراف جعل الأموال تغلب الانتماء

جنش
جنش
رباب الهواري

أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى أبو قير للأسمدة ونجم الزمالك السابق، أن انتقال اللاعبين بين الأندية المنافسة أصبح أمرًا طبيعيًا في كرة القدم الحديثة، مشيرًا إلى أن مفهوم الاحتراف تغير كثيرًا مقارنة بالماضي.

وقال جنش، خلال تصريحات تليفزيونية عبر إم بي سي مصر، إن موقف اللاعبين من الانتقال بين الأندية يختلف من شخص إلى آخر، موضحًا أن هناك من يتعامل مع الأمر باعتباره جزءًا من الاحتراف والعمل، بينما يرى آخرون استحالة اللعب للمنافس المباشر.

وأضاف حارس أبو قير للأسمدة أن الانتماء كان له تأثير أكبر في الماضي، إلا أن الظروف تغيرت في الوقت الحالي، وأصبحت هناك مبررات عديدة تحكم قرارات اللاعبين، خاصة في ظل الجانب المالي.

وأوضح: «قديمًا كان الانتماء يغلب على هذه الأمور، أما الآن فأصبحت المبررات أكثر من أي شيء، والأموال الآن أصبحت قادرة على فعل كل شيء».

وتطرق جنش إلى انتقال إمام عاشور من الزمالك إلى الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب كان من الممكن أن يعود إلى صفوف القلعة البيضاء لو امتلك النادي القدرة المالية اللازمة لضمه.

وأشار إلى أن إمام عاشور كان عائدًا إلى مصر، لكن الأهلي كان الأجهز من الناحية المادية، وهو ما ساهم في إتمام الصفقة، مؤكدًا أن الزمالك يتحمل جانبًا من المسؤولية لعدم الحفاظ على لاعبيه قبل رحيلهم.

وكشف جنش أنه تلقى عرضًا للانتقال إلى الأهلي خلال مسيرته، لكنه رفض الرحيل عن الزمالك، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في ارتداء قميص الفريق الأحمر.

وأوضح أن أهم شيء بالنسبة له كان الشعور بالراحة داخل النادي، وهو ما وجده في الزمالك، إلى جانب حصوله على التقدير الذي كان يبحث عنه، لذلك لم يرَ حاجة لاتخاذ خطوة الانتقال إلى الأهلي.

جنش الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد