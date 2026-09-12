جنش عن موقفه من الانتقال للأهلي : الاحتراف جعل الأموال تغلب الانتماء

أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى أبو قير للأسمدة ونجم الزمالك السابق، أن انتقال اللاعبين بين الأندية المنافسة أصبح أمرًا طبيعيًا في كرة القدم الحديثة، مشيرًا إلى أن مفهوم الاحتراف تغير كثيرًا مقارنة بالماضي.

وقال جنش، خلال تصريحات تليفزيونية عبر إم بي سي مصر، إن موقف اللاعبين من الانتقال بين الأندية يختلف من شخص إلى آخر، موضحًا أن هناك من يتعامل مع الأمر باعتباره جزءًا من الاحتراف والعمل، بينما يرى آخرون استحالة اللعب للمنافس المباشر.

وأضاف حارس أبو قير للأسمدة أن الانتماء كان له تأثير أكبر في الماضي، إلا أن الظروف تغيرت في الوقت الحالي، وأصبحت هناك مبررات عديدة تحكم قرارات اللاعبين، خاصة في ظل الجانب المالي.

وأوضح: «قديمًا كان الانتماء يغلب على هذه الأمور، أما الآن فأصبحت المبررات أكثر من أي شيء، والأموال الآن أصبحت قادرة على فعل كل شيء».

وتطرق جنش إلى انتقال إمام عاشور من الزمالك إلى الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب كان من الممكن أن يعود إلى صفوف القلعة البيضاء لو امتلك النادي القدرة المالية اللازمة لضمه.

وأشار إلى أن إمام عاشور كان عائدًا إلى مصر، لكن الأهلي كان الأجهز من الناحية المادية، وهو ما ساهم في إتمام الصفقة، مؤكدًا أن الزمالك يتحمل جانبًا من المسؤولية لعدم الحفاظ على لاعبيه قبل رحيلهم.

وكشف جنش أنه تلقى عرضًا للانتقال إلى الأهلي خلال مسيرته، لكنه رفض الرحيل عن الزمالك، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في ارتداء قميص الفريق الأحمر.

وأوضح أن أهم شيء بالنسبة له كان الشعور بالراحة داخل النادي، وهو ما وجده في الزمالك، إلى جانب حصوله على التقدير الذي كان يبحث عنه، لذلك لم يرَ حاجة لاتخاذ خطوة الانتقال إلى الأهلي.