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مايهمنيش كلام حد .. «جنش» يرد على اتهامات التواطؤ أمام الزمالك: أنا بعامل ربنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مايهمنيش كلام حد .. «جنش» يرد على اتهامات التواطؤ أمام الزمالك: أنا بعامل ربنا

جنش
جنش
محمد بدران

ردّ محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة، على الاتهامات التي تطاله خلال مواجهات فريقه أمام الزمالك، مؤكدًا أنه لا يلتفت إلى هذه الأحاديث ويركز فقط على أداء مهمته داخل الملعب.

وجاءت تصريحات جنش خلال استضافته في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، وذلك عقب مواجهة أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإعلامي مهيب عبدالهادي قد وجه سؤالًا إلى جنش قائلًا: «لماذا جنش في مرمى الاتهامات في مباريات الزمالك؟».

ورد حارس أبو قير للأسمدة قائلًا: «طبيعي، أنا لعبت للزمالك 12 سنة، فتلاقي كلام والناس عارفاني. أنا بعامل ربنا وبعمل شغلي، ومبركزش في الحاجات دي».

وأضاف: «أي ماتش بلعبه بيتقال كده، ومش أنا بس، في الأهلي لما كنا في فيوتشر كان بيتقال على كابتن علي ماهر وسعد سمير نفس الكلام».

وتابع جنش: «كان فيه مناوشات بين الجماهير، لكن اللعيبة بتركز في شغلها، واللي عاوز يقول يقول، أنا بركز في شغلي».

الزمالك يتخطى أبو قير للأسمدة بثنائية

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح محمد إسماعيل التسجيل لصالح الزمالك في الدقيقة 16، قبل أن ينجح البديل أحمد شريف في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 87، ليؤمن الفريق الأبيض الانتصار وحصد نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي وبيراميدز.

وينتظر الزمالك مواجهات قوية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، أبرزها أمام الأهلي وبيراميدز، في اختبارات مهمة ستكشف مدى قدرة الفريق على مواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

جنش الزمالك ابو قير الدوري المصري الممتاز

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