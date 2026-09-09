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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا لشراء ألف صاروخ باتريوت

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

قال وزير الدفاع الأوكراني، يفهيني كمارا، إن أوكرانيا تعمل على إبرام عقود لتوريد حوالي ألف صاروخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية التصميم.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي بمساعدة حلفائها ومن خلال قرض من الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، أكد كمارا أن غالبية الصواريخ لن يتم شحنها إلا في غضون سنوات، ودعا إلى تقديم مساعدات عاجلة.

وفي تصريحات نشرتها وزارة الدفاع لاحقا، قال كمارا إن أوكرانيا تطلب من شركائها الغربيين توفير المزيد من صواريخ الدفاع الجوي من مخزوناتهم مقابل تحسين أداء الصواريخ بموجب العقود الموقعة مع كييف.

وأضاف أن أوكرانيا تواجه عقبات بسبب عجز مالي يبلغ 27 مليار دولار في تمويل إمدادات الطائرات المسيرة.

وأشار كمارا إلى أن روسيا لا تحقق أي مكاسب استراتيجية على خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر ، لكن موسكو تعوض إخفاقاتها في ساحة المعركة "بإرهاب الأوكرانيين".

وذكر ملخص الوزارة للاجتماع أن كمارا قدم خطة لأوكرانيا بشأن إدارة الحرب يجري تنفيذها بالفعل، إلى جانب قائمة بما تعتبره كييف أكبر التهديدات التي تشكلها موسكو.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، في الاجتماع إن حلفاء أوكرانيا ليس لديهم خيار سوى تعزيز دعمهم لتمكين كييف "من اغتنام الفرص التي تخلقها الآن على جميع الجبهات والدفاع عن نفسها جويا".

واستأنفت روسيا هجماتها شبه المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف، بعد توقف قصير بسبب زيارة مفاوضين أمريكيين، وأكد مسؤولون أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في العاصمة إلى جانب آخرين في مناطق مختلفة.

وزير الدفاع الأوكراني أوكرانيا عجز مالي 27 مليار إمدادات الطائرات المسيرة روسيا الأوكرانيين

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