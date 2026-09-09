أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.08 جنيه

سعر الشراء: 50.98 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.44 جنيه

سعر الشراء: 59.18 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.22 جنيه

سعر الشراء: 68.93 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.60 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.91 جنيه

سعر الشراء: 13.88 جنيه.