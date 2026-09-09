سعر الدولار اليوم الأربعاء .. استقرار نسبي وتباين بين البنوك

شهدت أسعار الدولار صباح اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 استقرارًا نسبيًا مقارنة بختام تعاملات أمس، مع تباين طفيف في الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المصرية، ورغم هذا التباين استقر الدولار عند مستوى الـ 51 جنيهاً في أغلب البنوك المصرية مع ختام تعاملات يوم أمس الثلاثاء.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:

اتش اس بي سي HSBC: شراء 51.014 – بيع 51.111

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 51.000 – بيع 51.100

البنك المركزي المصري: شراء 50.983 – بيع 51.123

المصرف المتحد: شراء 50.980 – بيع 51.080

البنك الأهلي المصري: شراء 50.970 – بيع 51.070

البنك المصري الخليجي: شراء 50.970 – بيع 51.070

بنك قناة السويس: شراء 50.970 – بيع 51.070

بنك مصر: شراء 50.970 – بيع 51.070

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 50.970 – بيع 51.070

بنك الإسكندرية: شراء 50.970 – بيع 51.070

كريدي أجريكول: شراء 50.960 – بيع 51.060

بنك البركة: شراء 50.950 – بيع 51.050

بنك التعمير والإسكان: شراء 50.950 – بيع 51.050

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 50.900 – بيع 51.000