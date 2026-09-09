سعر الدولار اليوم الأربعاء .. استقرار نسبي وتباين بين البنوك

شهدت أسعار الدولار صباح اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 استقرارًا نسبيًا مقارنة بختام تعاملات أمس، مع تباين طفيف في الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المصرية، ورغم هذا التباين استقر الدولار عند مستوى الـ 51 جنيهاً في أغلب البنوك المصرية مع ختام تعاملات يوم أمس الثلاثاء.
وجاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:
اتش اس بي سي HSBC: شراء 51.014 – بيع 51.111
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 51.000 – بيع 51.100
البنك المركزي المصري: شراء 50.983 – بيع 51.123
المصرف المتحد: شراء 50.980 – بيع 51.080
البنك الأهلي المصري: شراء 50.970 – بيع 51.070
البنك المصري الخليجي: شراء 50.970 – بيع 51.070
بنك قناة السويس: شراء 50.970 – بيع 51.070
بنك مصر: شراء 50.970 – بيع 51.070
البنك التجاري الدولي CIB: شراء 50.970 – بيع 51.070
بنك الإسكندرية: شراء 50.970 – بيع 51.070
كريدي أجريكول: شراء 50.960 – بيع 51.060
بنك البركة: شراء 50.950 – بيع 51.050
بنك التعمير والإسكان: شراء 50.950 – بيع 51.050
بنك الكويت الوطني NBK: شراء 50.900 – بيع 51.000