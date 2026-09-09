حسين أبو صدام: نفخر بالفلاح.. ونصدر 10 ملايين طن من الخضروات لـ170 دولة

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن كل فلاح عليه أن يفخر بكونه فلاحًا، وأنه في عيد الفلاح يقدم التهنئة لكل فلاح يزرع ويقدم للجميع الزرع والغذاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفلاح هو الجيش الأخضر، وأن كل فلاح يعمل من أجل تقديم الغذاء لمصر، وأن الفلاح هو السبب في تصدير 10 ملايين طن من الخضروات إلى 170 دولة بالعالم.

وأشار إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفلاح المصري، وأن هناك توسعًا في المساحات المنزرعة، وأن لدينا 10.5 مليون فدان، وأن الدولة تعمل على زراعة 4.5 مليون فدان جديدة.

وكشف أن هناك مشروعات قوية تُقام من أجل الفلاح، وأن علاقة الفلاح بوزير الزراعة طيبة، وفي الوقت نفسه لديه بعض المطالب، منها: «إنشاء صندوق لتعويض الفلاح في حالة تعرضه لضرر، وأن تكون لدينا معدات زراعية حديثة، وأن تكون هناك زيادة في الدعم، وأن يكون هناك تكريم للفلاح المميز من قبل الدولة».