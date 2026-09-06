نقيب الفلاحين: اكتفاء ذاتي من معظم المحاصيل.. ومصر تحتاج لترشيد استهلاك الخبز

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن المنتجات الزراعية متوفرة حاليًا في مختلف الأسواق بكميات مناسبة، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من محصول لآخر وفقًا لظروف الإنتاج والعوامل المناخية وآليات التسعير.

المحاصيل التي تشهد تقلبات سعرية

وأوضح أبو صدام، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم محمد جوهر وأحمد دياب، أن الطماطم تعد من أكثر المحاصيل التي تشهد تقلبات سعرية، واصفًا إياها بأنها من المنتجات «مجنونة الأسعار»، إذ ترتفع وتنخفض أسعارها وفقًا للظروف المناخية وحجم المعروض.

وأشاد نقيب الفلاحين بما وصفه بالطفرة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في زيادة الإنتاج والتوسع الزراعي.

اكتفاء ذاتي من المحاصيل.. وعجز في القمح والزيوت

وقال حسين أبو صدام إن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج معظم المنتجات الزراعية والفواكه، بينما لا تزال هناك فجوة في بعض السلع، وعلى رأسها القمح وبعض المحاصيل الزيتية واللحوم.

وأوضح أن احتياجات مصر من القمح كبيرة، في ظل محدودية الموارد المائية والمساحات المتاحة للزراعة الشتوية، بالتزامن مع توجه الدولة نحو التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج من خلال استغلال الأراضي والموارد المتاحة بكفاءة أكبر.

نقيب الفلاحين يطالب بترشيد استهلاك الخبز

ودعا أبو صدام المواطنين إلى ترشيد استهلاك المخبوزات، مؤكدًا أن معدلات استهلاك القمح في مصر مرتفعة للغاية.

وقال: «مفيش دولة في العالم بتاكل 20 مليون طن قمح في السنة، وخصوصًا إنه مش صحي»، مشيرًا إلى أهمية تغيير بعض أنماط الاستهلاك بما يسهم في تقليل الضغط على فاتورة استيراد القمح.

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن مصر لا تصدر أفضل المنتجات الزراعية لديها، وإنما يتم تصدير محاصيل وفقًا لمواصفات واشتراطات محددة تتعلق بالجودة والأوزان والأسواق المستهدفة.

دعم الأسمدة.. ومطالب بالتحول إلى الدعم النقدي

وتطرق نقيب الفلاحين إلى ملف الأسمدة والمبيدات المدعمة، مؤكدًا تأييده لفكرة التحول إلى الدعم النقدي، باعتبار أن ذلك يمنح المزارع مرونة أكبر في شراء نوع السماد الذي يحتاجه، سواء اليوريا أو النترات أو غيرهما.

وقال إن من يعارض الدعم النقدي قد يكون مستفيدًا بصورة شخصية من النظام الحالي، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يمكن أن يتيح للفلاح الحصول على احتياجاته الفعلية وفقًا لطبيعة المحصول.

تحذير من سوء استخدام المبيدات

وفيما يتعلق باستخدام المبيدات على الفواكه، أشار أبو صدام إلى أن بعض الممارسات المرتبطة باستخدام المبيدات أو المواد التي تساعد على سرعة نضج الثمار قد تؤثر في طعم المنتج، مطالبًا في الوقت نفسه وزارة الزراعة بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمزارع.

وشدد على أن حماية صحة المواطنين يجب أن تظل أولوية، مع ضرورة مواجهة أي استخدام خاطئ أو غير آمن للمبيدات والمواد الزراعية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة لعمليات الإنتاج والتداول.