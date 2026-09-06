نبيه بري: إسرائيل تواصل حرب الإبادة في الجنوب وتحول دماء اللبنانيين إلى «صندوق اقتراع»

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المدنيين في ميفدون والرمادية وميدون، في عربصاليم، إلى جانب تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا واستهداف وزارة المالية في مدينة النبطية، تضاف إلى مواصلة تدمير المنازل والقرى في أقضية النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وصور، معتبراً أن هذه الجرائم «ترقى إلى جرائم إرهاب الدولة» ومدانة ومستنكرة.

وقال بري إن استمرار إسرائيل في حربها التدميرية «يثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف إطلاق النار، وهي متفلتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات»، مضيفاً أنها «ماضية في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاتهم إلى صندوق اقتراع بالدم، في سباق الانتخابات المقبلة في معركة يتنافس فيها الجميع حول من يقتل ومن يدمر أكثر».

وشدد بري على أن ما يحدث في الجنوب مسؤولية دولية تستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف الحرب على لبنان وجنوبه، كما أنه مسؤولية وطنية تستوجب من جميع الأطراف الوقوف إلى جانب الجنوب واعتبار قضيته قضية كل اللبنانيين، مؤكداً أن «الدفاع عنه دفاع عن لبنان».