حسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة

كشفت لجنة الحكام الرئيسية عن تحليلها لعدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباريات الأسبوع الثالث من بطولة دوري أورا، في إطار توضيح القرارات التي اتخذها الحكام خلال مواجهتي الزمالك والسويس بتروجت، والأهلي وسموحة.

الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة

وشهدت مباراة الزمالك والسويس بتروجت حالتين تحكيميتين لافتتين، كانت الأولى تتعلق بمطالبة لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط أحد لاعبي الفريق داخل منطقة الجزاء.

وأوضحت لجنة الحكام، بعد مراجعة اللقطة من خلال الفيديو والصور، أن التلامس الذي حدث بين حارس مرمى السويس بتروجت ولاعب الزمالك لا يرتقي إلى درجة المخالفة التي تستوجب احتساب ركلة جزاء.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار الحكم داخل الملعب كان استمرار اللعب، قبل أن يقوم حكم تقنية الفيديو بمراجعة الحالة والتأكيد على صحة قرار الحكم بعدم وجود مخالفة، وهو ما أيدته لجنة الحكام.

أما الحالة الثانية في المباراة نفسها، فكانت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح فريق السويس بتروجت، حيث أكدت لجنة الحكام صحة القرار، موضحة أن الحكم تمركز بشكل جيد وتمكن من رؤية وجود إهمال من مدافع الزمالك تجاه قدم المهاجم، ليقرر احتساب ركلة جزاء.

وتطرقت اللجنة إلى واقعة تنفيذ ركلة الجزاء، بعدما ارتكب حارس المرمى مخالفة بالتقدم من على خط المرمى قبل تنفيذ الركلة، ليتدخل حكم تقنية الفيديو ويطلب إعادة تنفيذ ركلة الجزاء، وهو القرار الذي تم تأكيده بعد المراجعة.

وفي مباراة الأهلي وسموحة، تناولت لجنة الحكام إحدى الحالات المتعلقة بالتحام داخل الملعب، ومدى وجود فرصة محققة للتسجيل، حيث أكدت أن مدافع الأهلي نجح في لعب الكرة بشكل كامل، ولم يرتكب أي حركة إضافية من شأنها إعاقة المنافس.

وأضافت اللجنة أن الالتحام الذي حدث عقب لعب الكرة كان طبيعيًا، ويُعد امتدادًا لحركة اللعب، ولذلك جاء قرار الحكم باستمرار المباراة دون احتساب مخالفة.

حللت اللجنة حالة أخرى شهدت سقوط مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء ومطالبته باحتساب ركلة جزاء، مؤكدة أن اللقطة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، بعدما تبين أن الالتحام بين المدافع والمهاجم كان في إطار التنافس الطبيعي على الكرة.

واختتمت لجنة الحكام تحليلها بالتأكيد على صحة قرار الحكم في مباراة الأهلي وسموحة باستمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء.