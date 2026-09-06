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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، يستعد طلاب الثانوية العامة 2026 لمعرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، بالتزامن مع اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وبدء استعداد الطلاب الناجحين لاستكمال إجراءات تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026
من المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 عقب فتح باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، والانتهاء من تسجيل رغبات جميع الطلاب المستحقين للتنسيق ضمن المرحلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026
بمجرد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والاستعلام عن نتيجة الترشيح، من خلال تسجيل البيانات المطلوبة.

لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعدًا نهائيًّا رسميًّا ومحددًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، ويعود ذلك إلى أن نتيجة المرحلة الثالثة لن يتم إعلانها لطلاب الدور الأول بصورة منفصلة، إذ قرر مكتب التنسيق انتظار تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني، ثم إعلان نتيجة الترشيحات بشكل مجمع لجميع طلاب المرحلة الثالثة في توقيت واحد.

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