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الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

تشهد أسعار الطماطم تحركات ملحوظة بالأسواق خلال الفترة الحالية، مع وصول سعر الكيلو إلى نحو يتراوح بين 25 جنيهًا، بالتزامن مع تغير حجم المعروض وانتقال الإنتاج بين العروات الزراعية المختلفة.

من جانبه ، قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، إن أسعار الطماطم تشهد تحركًا خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 25 جنيهًا، موضحًا أن تغير الأسعار يرتبط بصورة أساسية بحركة الإنتاج وتتابع العروات الزراعية، وليس بنقص دائم في المعروض.


سبتمبر يشهد بداية عروات جديدة


وأوضح "جاد " خلال تصريحات ل "صدي البلد" أن شهر سبتمبر يشهد دخول عروات زراعية جديدة إلى الأسواق، لافتًا إلى أن العروات الزراعية في الأقصر تمثل أحد مصادر الإنتاج التي يبدأ ظهورها خلال هذه الفترة، الأمر الذي يساهم تدريجيًا في زيادة الكميات المطروحة بالأسواق.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة إلى أن إنتاج الطماطم يعتمد على تعدد العروات الزراعية على مدار العام، وهو ما يؤدي إلى اختلاف حجم المعروض من فترة لأخرى، وبالتالي حدوث تحركات في الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب.

العروات الزراعية كلمة السر في أسعار الطماطم


وأكد أن متابعة العروات الزراعية تعد من العوامل الرئيسية لفهم حركة أسعار الطماطم، خاصة أن المحصول من السلع سريعة التأثر بتغيرات الإنتاج وحجم المعروض، مشيرًا إلى أن دخول إنتاج جديد من العروات يساعد على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق.


زيادة المعروض تدعم استقرار الأسعار


وأضاف جاد أن زيادة الكميات المطروحة من المحصول مع دخول العروات الجديدة من شأنها أن تدعم استقرار الأسعار، مؤكدًا أهمية استمرار الإنتاج على مدار العام بما يضمن توفير الطماطم للمستهلكين وعدم حدوث فجوات كبيرة بين فترات الإنتاج.

ولفت متحدث وزارة الزراعة إلى أن وزارة الزراعة تتابع حركة الإنتاج والعروات الزراعية، بما يسهم في تعزيز المعروض من المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة، ودعم استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.


و من جانبه ، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن ما يتم تداوله بشأن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا خلال الوقت الحالي غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة منذ أكثر من شهرين.


وأوضح النجيب أن استقرار الأسعار لا يقتصر على محصول الطماطم فقط، وإنما يمتد إلى عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في ظل توافر كميات مناسبة من المحاصيل داخل الأسواق.


متى تتحرك أسعار الطماطم؟


وأشار نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة إلى أن أسعار الطماطم قد تشهد تحركات خلال الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية، خاصة عند انتهاء عروة وبداية أخرى، إذ قد تحدث فجوة مؤقتة في حجم المعروض، وهو أمر طبيعي يتكرر مع العديد من المحاصيل الزراعية.


ولفت إلى أن موسم الطماطم الصيفي ما زال مستمرًا حتى شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي يدعم توافر المحصول بالأسواق خلال الفترة الحالية، موضحًا أن اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة سيتوقف على حجم الإنتاج والكميات المطروحة ومعدلات الطلب.


العرض والطلب يحسمان مصير الأسعار


وشدد النجيب على أن أسعار المحاصيل الزراعية تخضع بصورة رئيسية لآليات العرض والطلب، موضحًا أن زيادة الإنتاج وارتفاع المعروض عادة ما يدفعان الأسعار نحو الاستقرار أو التراجع، بينما قد ترتفع في حالة انخفاض الكميات المتاحة مع استمرار معدلات الطلب.


وأضاف أن السعر الذي يصل إلى المستهلك في النهاية يتأثر بعدة عوامل، أبرزها حجم المعروض داخل الأسواق وحركة الشراء والاستهلاك، وبالتالي فإن الحديث عن أسعار مستقبلية محددة يظل مرتبطًا بالظروف الفعلية للسوق وقت حدوثها.
انتهاء العروة الصيفية تحت المتابعة


وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة أن الفترة التي تعقب انتهاء الموسم الصيفي ستكون محل متابعة، بالتزامن مع انتقال الإنتاج من عروة زراعية إلى أخرى، حيث تتحدد حركة الأسعار وفقًا للكميات المتاحة وحجم الإنتاج الفعلي في الأسواق.


ودعا النجيب المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التوقعات التي تتحدث عن ارتفاعات كبيرة في أسعار الطماطم خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن السوق لا تشهد أزمة في المعروض، وأن الأسعار الحالية لا تعكس أي وصول لسعر الكيلو إلى 40 أو 50 جنيهًا.

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