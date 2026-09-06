قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها

استقبل الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، الطالبة جومانا كمال فكري وولي أمرها، في إطار حرص الجامعة والطالبة على تناول الواقعة التي شهدها حفل التخرج بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة بدر أن اللقاء شهد حوارًا وديًا وبنّاءً، أكدت خلاله الطالبة تقديرها لجامعة بدر بالقاهرة واحترامها لقيادتها وأعضاء مجتمعها الأكاديمي، واعتزازها بانتمائها إليها، كما جددت التزامها بالقيم والتقاليد الجامعية والقواعد المنظمة للفعاليات الرسمية.

من جانبها، أكدت الجامعة حرصها على الاستماع إلى جميع الأطراف، والتعامل مع الواقعة بموضوعية وشفافية، بما يحفظ مكانة المؤسسة الجامعية ويصون الاحترام الواجب بين جميع أفراد مجتمعها.

وأكد الطرفان أن هذا اللقاء لا يُعد استباقًا لنتائج التحقيق الجاري، الذي يستمر وفقًا للوائح والإجراءات المنظمة، على أن تصدر الجامعة بيانًا لاحقًا عقب انتهاء التحقيق لإعلان ما انتهى إليه وما تقرر في ضوئه.

كما دعا الطرفان إلى عدم تداول معلومات غير موثقة أو إصدار أحكام مسبقة بشأن الواقعة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة.