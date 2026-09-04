التعليم العالي: إطلاق التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات

▪️ منصة رقمية متكاملة تجمع المنافسات والملاعب والأخبار والخدمات في تجربة واحدة

▪️ التطبيق يتيح التعرف على مواقع المنافسات والوصول إليها عبر خرائط Google

▪️ دليل سياحي لتعريف الوفود بأبرز المعالم الحضارية والتاريخية في مصر

▪️ الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية شريكًا تكنولوجيًا للدورة

في إطار الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، أعلنت اللجنة المنظمة الانتهاء من تطوير التطبيق الرسمي للدورة، ليكون منصة رقمية متكاملة لخدمة الرياضيين والوفود والمسؤولين والإعلام والجمهور، وتوفير المعلومات والخدمات المرتبطة بالبطولة عبر الهاتف المحمول.

وتأتي الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد/ جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن منظومة التحول الرقمي التي تعتمد عليها اللجنة المنظمة، بهدف توحيد مصادر المعلومات وتسهيل وصول المشاركين إلى البيانات الأساسية للدورة، حيث يضم التطبيق أقسامًا رئيسية للمباريات والأخبار والمحتوى الصحفي، إلى جانب دليل متكامل للملاعب والمنشآت المستضيفة للمنافسات.

ويتيح قسم Venues & Facilities التعرف على مواقع المنافسات والرياضات التي تستضيفها كل منشأة ومواعيدها، مع إمكانية الانتقال مباشرة إلى الموقع الجغرافي عبر Google Maps، بما يساعد الوفود والرياضيين والإعلام والجمهور على التخطيط لتحركاتهم بسهولة.

كما يتضمن التطبيق قسمًا خاصًا بـ السياحة والتراث المصري – Wonders of Egypt، يقدم معلومات وصورًا عن عدد من أبرز المعالم التاريخية والسياحية، ومنها أهرامات الجيزة وأبو الهول ومعابد الأقصر والكرنك، بما يضيف بُعدًا ثقافيًا وحضاريًا إلى تجربة المشاركة في الدورة.

ويعكس التطبيق الهوية البصرية لـ«القاهرة 2026»، من خلال توظيف العناصر المستوحاة من الحضارة المصرية والهوية الإفريقية، إلى جانب حضور التميمة الرسمية «توت – TUT»، المستوحاة من الملك توت عنخ آمون، في إطار يجمع بين عراقة الحضارة المصرية وروح الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن إطلاق التطبيق الرسمي يمثل خطوة مهمة في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة تنظيم دورة الألعاب الإفريقية للجامعات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم تجربة عصرية للوفود والشباب المشاركين، تجمع بين جودة التنظيم وسهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا للدورة، أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن التطبيق يوفر وسيلة حديثة للتواصل مع المشاركين ومتابعة المنافسات والفعاليات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، أن التطبيق يأتي ضمن منظومة متكاملة لتطوير تجربة المشاركين في «القاهرة 2026»، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في تسهيل الخدمات والمعلومات المرتبطة بالمنافسات.

وأشار الدكتور هشام أحمد علي، مدير البطولة، إلى أن التطبيق يمثل أداة عملية للرياضيين والوفود والإعلام والجمهور، من خلال توفير المعلومات الأساسية الخاصة بالمنافسات والملاعب والأخبار والخدمات في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

وأكد الدكتور أسامة خير الدين، نائب مدير الدورة للعمليات وخدمات الوفود، أن التطبيق سيسهم في تسهيل حركة الوفود والتعرف على مواقع المنافسات والخدمات المختلفة، بما يدعم تقديم تجربة تنظيمية متكاملة لضيوف الدورة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التطبيق يمثل قناة رسمية جديدة للتواصل مع الجمهور والإعلام والمشاركين، ويسهم في تقديم المعلومات الخاصة بالدورة بصورة سريعة وموثوقة، إلى جانب إبراز الهوية المصرية والبعد الإفريقي للحدث.

وقد تم تطوير التطبيق بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، الشريك التكنولوجي للدورة، في نموذج يعكس دور الجامعات المصرية في توظيف خبراتها التكنولوجية لدعم تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويمثل إطلاق تطبيق FASU Cairo 2026 خطوة جديدة نحو بطولة جامعية إفريقية أكثر اتصالًا، حيث يجمع التطبيق في منصة واحدة بين المنافسات والملاعب والأخبار والإعلام والخدمات والتجربة السياحية والثقافية، بما يدعم رؤية «القاهرة 2026» في تقديم تجربة عصرية متكاملة لشباب الجامعات الإفريقية.