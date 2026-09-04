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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق

مسجد الفتح
مسجد الفتح
محمد شحتة

نشرت القناة الأولى المصرية، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية بعنوان «سيدنا محمد.. الأسوة الحسنة»، وذلك في إطار برنامجها الدعوي الهادف إلى التعريف بسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وترسيخ قيم الاقتداء بهديه الشريف في مختلف جوانب الحياة.

وقالت وزارة الأوقاف إن موضوع الخطبة يستهدف بيان أن الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد معرفة بسيرته أو الاحتفاء بذكراه، وإنما هو منهج حياة يستمد منه المسلم هديه في العبادة والأخلاق والمعاملات الأسرية والمجتمعية، بما يجعل من سيرته الشريفة نموذجًا عمليًا يحتذى.

وأوضحت الوزارة أن شهر ربيع الأول يمثل فرصة لتجديد معاني المحبة في القلوب، واستحضار سيرة خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتأمل في عظيم شمائله وأخلاقه، والنهل من هديه في بناء الإنسان الذي يعرف ربه، ويصون كرامة أخيه، ويحسن إلى الخلق كافة.

وأضافت وزارة الأوقاف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكامل في خصاله وخلاله ومحامده، وقد أنعم الله تعالى عليه بالمحل الأسمى والمقام الأعلى، فكان أسوة لكل متأس، وقدوة لكل مقتد، وهو ما اختصره القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِی رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَة﴾ [الأحزاب: 21].

وأكدت الوزارة أن خطبة الجمعة تتناول جوانب متعددة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتباره أسوة في عبادته وأخلاقه ورحمته، وفي تعامله مع أسرته ومجتمعه، فضلًا عن قيادته وحكمته وصبره في مواجهة الشدائد، وقدرته على بناء مجتمع يقوم على القيم والأخلاق والتراحم.

وشددت وزارة الأوقاف على أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتحول إلى سلوك عملي ينعكس على حياة المسلم، من خلال حسن العبادة، والتحلي بمكارم الأخلاق، والرحمة بالناس، وحسن المعاملة، وصلة الرحم، واحترام الآخرين، والإسهام في بناء مجتمع يسوده التعاون والتراحم والاحترام.

صلاة الجمعة يوم الجمعة الزقازيق مسجد الفتح الشرقية وزارة الأوقاف

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