إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في أسيوط

أصيب 10 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص وقع اليوم الجمعة بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 25 ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة 10 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.