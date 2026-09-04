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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسيوط .. إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية ضمن أعمال موجة الإزالات الجديدة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية ومخالفات البناء، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، التي انطلقت في 29 أغسطس الجاري وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي تعديات أو مخالفات وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدي على متغيرات مكانية بإجمالي مساحة بلغت 1905 متر مربع من المباني، بالإضافة إلى 12 سهم زراعي، فضلًا عن إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة بلغت 4 قراريط و18 سهمًا.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل تنفيذ أعمال الموجة الـ30 للإزالات بكل حسم، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتوازي مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمواقع التي تمت إزالة التعديات منها، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية برفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من أعمال الموجة، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها في المهد قبل تفاقمها، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة باعتبارها ثروة قومية، وصون مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كافة صور التعديات ومخالفات البناء، مع عدم السماح بعودة أي مخالفات تمت إزالتها، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال البناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، من خلال الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية على الرقمين (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

أسيوط محافظ أسيوط إزالة 30 حالة تعدي الأراضي الزراعية المتغيرات المكانية مخالفات البناء الموجة الـ30 لإزالة التعديات إزالة 20 حالة تعدي

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