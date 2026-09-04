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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يستجيب لطلب مسن من ذوي الهمم ويوفر له كرسي كهربائي لمساعدته على الحركة

محافظ أسيوط يستجيب لطلب مسن من ذوي الهمم ويوفر له كرسيًا كهربائيًا متحركًا لمساعدته على الحركة
محافظ أسيوط يستجيب لطلب مسن من ذوي الهمم ويوفر له كرسيًا كهربائيًا متحركًا لمساعدته على الحركة
إيهاب عمر

استجاب اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، خلال إحدى جولاته الميدانية بمركز ديروط، لطلب مسن من ذوي الهمم، التقى به المحافظ واستمع إلى مطلبه بشأن توفير كرسي كهربائي متحرك يعينه على سهولة الحركة والتنقل وقضاء احتياجاته اليومية.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على الاستجابة السريعة للمطالب والاحتياجات الإنسانية للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، والعمل على توفير أوجه الدعم اللازمة لهم بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وأوضح المحافظ أنه على الفور، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كرسي كهربائي متحرك للمواطن، استجابةً لطلبه ومساعدته على الحركة والتنقل وقضاء احتياجاته اليومية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن هذه الاستجابة تأتي في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، خاصة الطلبات ذات الطابع الإنساني التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم وكبار السن، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على توفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يعزز دمجهم في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة أكثر استقلالية وكرامة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للوقوف على احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدًا أن خدمة المواطن والاستجابة لاحتياجاته وتوفير سبل الحياة الكريمة له تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

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