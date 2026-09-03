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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يطلق التشغيل التجريبي لمحطة رفع ديروط الشريف والتشغيل الكامل لمحطة صرف صحي ببلاو باستثمارات 320 مليون جنيه

محافظ أسيوط يطلق التشغيل التجريبي لمحطة رفع ديروط الشريف والتشغيل الكامل لمحطة صرف صحي ببلاو
محافظ أسيوط يطلق التشغيل التجريبي لمحطة رفع ديروط الشريف والتشغيل الكامل لمحطة صرف صحي ببلاو
إيهاب عمر

أطلق اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية ديروط الشريف، والتشغيل الكامل لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية ببلاو بمركز ديروط، بإجمالي استثمارات بلغت 320 مليون جنيه، ضمن مشروعات الصرف الصحي المتكامل بقرى المركز، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في مشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ، بحضور المهندس صابر عبد الرؤوف، رئيس الجهاز التنفيذي بأسيوط بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمود شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، واللواء مجدي أحمد محمود، مسئول دار الهندسة واستشاري مجلس الوزراء، والمهندسة ليلى جمال، استشاري مجلس الوزراء بمكتب دار الهندسة، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة ديروط، وسوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة، واللواء يونس الجاحر، ومحمد عبد الجواد، وكريستين عادل، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

واستهل المحافظ جولته بإطلاق التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية ديروط الشريف، المنفذة من خلال الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات"، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 100 ألف نسمة.

واستمع اللواء محمد علوان إلى شرح حول مراحل التشغيل التجريبي للمحطة، والذي يتم بصورة جزئية للتأكد من كفاءة الطلمبات واللوحات والمكونات الكهروميكانيكية، تمهيدًا لاستكمال الأعمال ودخول المحطة الخدمة بكامل طاقتها، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية وشركات المرافق، لضمان جاهزية المشروع وتشغيله بكفاءة.

كما تفقد المحافظ التشغيل الكامل لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية ببلاو، المنفذة من خلال الهيئة العربية للتصنيع "مصنع حلوان للصناعات المتطورة"، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة 70 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 100%، لخدمة أهالي القرية، حيث يبلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي 24.220 كم، بالإضافة إلى خط طرد بطول 3.015 كم وقطر 400 مم، لرفع مياه الصرف إلى محطة رفع المحمودية.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية واشتراطات الأمن والسلامة المهنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية خلال مراحل التشغيل، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تظهر، مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المحافظة في دعم ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على سرعة تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقترب من 80 مليار جنيه، داخل 7 مراكز، تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة.

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