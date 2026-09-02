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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 95 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك وتحرير 60 محضراً تموينياً

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين ومنع جميع صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع والمواد البترولية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية بأسيوط، واصلت حملات تموينية بالمراكز والأحياء، ما أسفر عن ضبط 95 كيلو جراماً من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها بالأسواق، وبالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية بالإضافة إلى ضبط مخالفات بعدد من محطات الوقود، تمثلت في التصرف وتجميع 3783 لتراً من السولار والبنزين دون وجه حق، فضلاً عن تحرير 13 محضراً لغلق تجار تموينيين إلى جانب تحرير محضرين لمستودعات بوتاجاز لتصرفها في 100 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم دون وجه حق.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 محضراً تنوعت بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية والتوقف الجزئي وعدم وجود ميزان، إلى جانب مخالفات التصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإبلاغ النيابة لاستكمال باقي الإجراءات لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية بصورة مكثفة ومفاجئة دون تهاون أو تقاعس بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات غير المشروعة، وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر وضمان حصولهم على السلع والخدمات بصورة آمنة وعادلة.

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