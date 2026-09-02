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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتح باب القبول للراغبين في العمل بالجامع الأزهر "إمامة القبلة" بنظام المأموريات

د. هاني عودة
د. هاني عودة
عبد الرحمن محمد

أعلن الجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل "بإمامة القبلة" بنظام المأموريات، وذلك للعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، ومناطق الوعظ ممن تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والصوتية المطلوبة وإتقان التلاوة وفنون التجويد، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على الارتقاء بالرسالة الدينية للجامع الأزهر، وتعزيز دوره التاريخي والريادي كمنارة للفكر الإسلامي الوسطي المعتدل

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن هذا الإعلان يعتبر استمراراً للنهج الدقيق الذي يتبعه الأزهر في اختيار الكفاءات المؤهلة للإمامة في محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة الأزهرية التابعة له، ونشر السكينة والخشوع بين  جموع المصلين، ويستهدف الإعلان العاملين بالأزهر  الشريف بقطاع المعاهد الأزهرية، مناطق الوعظ، ممن يمتلكون ملكات الإمامة الناجحة.  

إختبارات دقيقة للمتقدمين

من جانبه أوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن المتقدمين للعمل بإمامة القبلة بالجامع الأزهر سيخضعون لاختبارات دقيقة وموضوعية لضمان اختيار النخبة، وتتضمن المعايير الأساسية الآتي:  
- إتقان حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تطبيق أحكام التجويد تلاوةً وأداءً.  
- أن يتمتع المتقدم بصوت ندي وخاشع مما يضفي أجواء إيمانية داخل الجامع.  
- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاعات الأزهر الشريف، بحيث يتم ندبه أو تكليفه للعمل بنظام المأموريات وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.  

وأضاف فضيلته بقوله: تمر عملية اختيار "أئمة القبلة" بعدة مراحل لضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة، وتتمثل في الأتي:
- الاختبارات التحريرية والشفوية في حفظ القرآن الكريم وإتقانه.
- مرحلة اختبارات الأداء الصوتي، تعقبها مرحلة الحفظ والإتقان، ثم مرحلة المقابلات الشخصية واختبارات الفقه والعقيدة أمام لجان علمية متخصصة من أساتذة جامعة، ولجنة مراجعة المصحف الشريف وإذاعة القرآن الكريم.

الأزهر الجامع الأزهر هاني عودة فرص عمل بالأزهر قطاع المعاهد الأزهرية

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