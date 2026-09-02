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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تتصدر اهتمامات الصحف الأردنية

زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تتصدر اهتمامات الصحف الأردنية
زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تتصدر اهتمامات الصحف الأردنية
أ ش أ

تصدرت زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر اهتمامات الصحف الأردنية، التي أبرزت دلالاتها السياسية والاستراتيجية، وتوقيتها في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، معتبرة أنها تتجاوز إطار العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين إلى أبعاد عربية وإقليمية أوسع.

وركزت صحيفة «الرأي» على وصول الرئيس الصيني إلى القاهرة في أول زيارة له إلى مصر منذ نحو عشر سنوات، مشيرة إلى الاستقبال الرسمي الذي أقامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبرزة أهمية الزيارة في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأبرزت التغطية الأهمية المتزايدة التي توليها الصين لمصر في إطار استراتيجيتها تجاه الشرق الأوسط، بالنظر إلى الثقل السياسي للقاهرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وامتدادها العربي والإفريقي، فضلا عن دورها المحوري في التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

فيما ركزت صحيفة «الدستور» على تأكيد الرئيس الصيني استعداد بلاده لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر، معتبرة أن ذلك يعكس تطور العلاقات بين البلدين واتساع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، إلى جانب ما تمثله الشراكة المصرية الصينية من نموذج للتعاون الصيني مع الدول العربية والإفريقية.

وأبرزت الصحف الأردنية كذلك البعد الاقتصادي للزيارة، لاسيما أنها تتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، في وقت شهدت فيه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تطورا ملحوظا في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا.

وأشارت التغطية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 19.52 مليار دولار خلال عام 2025، إلى جانب التحركات الصينية الجديدة لتعزيز الاستثمارات في عدد من القطاعات المصرية، من بينها صناعة السيارات والبطاريات والروبوتات والطاقة والبتروكيماويات.

وأولت التغطية الأردنية اهتماما خاصا بالتزامن بين زيارة الرئيس الصيني إلى مصر والزيارة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينج في بكين، معتبرة أن التطورين يعكسان اتساع نطاق الحراك الصيني تجاه المنطقة العربية، بالتوازي مع سعي الأردن إلى توسيع علاقاته الاقتصادية والاستراتيجية مع بكين.

وفي هذا الإطار، استحضرت صحيفة «الغد» تأكيد الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى الصين، حرص الأردن على توسيع مجالات التعاون مع بكين، بما يعكس اهتماما أردنيا متزايدا بتعزيز الشراكات الدولية وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ورأت التغطية الأردنية أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر لا يمكن قراءتها باعتبارها حدثا ثنائيا منفصلا، وإنما تأتي في إطار تحرك صيني أوسع لتعزيز الحضور السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية، مستفيدة من العلاقات المتنامية مع عدد من الدول العربية وموقع الصين كشريك اقتصادي واستثماري رئيسي.

كما أبرزت الصحف أهمية الزيارة من المنظور الإقليمي، في ضوء التقارب في المواقف والمصالح المصرية والأردنية تجاه عدد من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن التنسيق العربي بشأن التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

ولفتت إلى أن تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، وما يرتبط بها من مشروعات في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، قد يفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي، بما يعود بالنفع على عدد من الدول العربية، ومن بينها الأردن.

زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر الصحف الأردنية التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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