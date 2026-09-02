أحمد شوبير يكشف حقيقة عودة بيزيرا للزمالك: «لا بعتنا تذاكر ولا حاجة»

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات موقف البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا، لاعب الزمالك، في ظل حالة الجدل حول إمكانية عودته إلى القاهرة والانتظام مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إنه تواصل مع أحد المسؤولين داخل نادي الزمالك لمعرفة آخر تطورات موقف اللاعب، موضحًا: «سألت حد مهم داخل النادي الزمالك، قال والله كابتن، من آخر مرة تواصلنا مع محامي اللاعب وقلنا له يرجع قبل أي حاجة، والمحامي قال أنا هقنعه، لكن حتى هذه اللحظة ما عندناش معلومة».

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لا تملك حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن تحركات بيزيرا أو موعد عودته، قائلًا: «إحنا ممكن فجأة كده نفتح النادي نلاقي داخل علينا النادي».

وأضاف شوبير أن محامي اللاعب قد يعود للتواصل مع إدارة الزمالك مرة أخرى، موضحًا: «وقالوا لنا المحامي ده شكله كده راجل طيب وابن حلال يعني، وممكن يرجع لنا تاني عشان يتكلم».

ونفى الإعلامي ما تردد بشأن إرسال الزمالك تذاكر سفر للاعب تمهيدًا لعودته، مؤكدًا: «لكن لا بعتنا تذاكر ولا حاجة، بالعكس ده إحنا مع بيزيرا: أبعتلك جوابات واستنى ترد عليا، فما ردش حتى هذه اللحظة».

وعن حالة البحث عن اللاعب، اختتم شوبير حديثه بتعليق ساخر حول عدم وضوح مكان وجوده، قائلًا: «هما حاليًا بيدوروا عليه في كل مكان؟ بيزيرا كان ماشي من هنا، ده بيزيرا كان جاي من هنا».