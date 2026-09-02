نائب: زيارة الرئيس الصيني تؤكد تأسيس شراكة استراتيجية ممتدة بين القاهرة وبكين

قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تؤكد أن العلاقات المصرية الصينية تتجاوز إطار العلاقات الدبلوماسية التقليدية، لتؤسس لشراكة استراتيجية ممتدة قادرة على خلق آفاق جديدة للتنمية والاستثمار وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

وأكد عصام أن مصر والصين تمتلكان إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر عمقًا، تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الشعبين المصري والصيني.



وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن زيارة الرئيس شي جين بينغ لمصر تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، وتوجه رسالة واضحة بأن القاهرة تحتفظ بمكانتها المحورية لدى القوى الدولية الكبرى، وتمضي بثبات في بناء علاقات متوازنة ومتنوعة مع مختلف القوى الدولية.

وشدد على أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترتكز على تعظيم المصالح الوطنية، وتنويع الشراكات الدولية، والاستفادة من العلاقات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تحقيق أهدافها التنموية.

واختتم النائب أحمد عصام بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الصينية تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، متوقعًا أن تسهم الزيارة في دفع العلاقات بين القاهرة وبكين إلى مستويات أكثر تقدمًا خلال المرحلة المقبلة.