شي جين بينج: الصين ملتزمة بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية مع مصر.. ونسعى لزيادة الاستثمارات

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج التزام بلاده بمواصلة تنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي تم الإعلان عنها عام 2014، مشددًا على حرص بكين على الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

تعزيز مستوى التعاون مع مصر

وقال الرئيس الصيني، خلال مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلاده حريصة على تعزيز مستوى التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من تطور ملموس في العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية.

شي جين بينج: نرتقي بالعلاقات مع مصر إلى آفاق أرحب



وشدد الرئيس الصيني على أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أرحب، بما يعزز الشراكة بين البلدين ويدعم المصالح المشتركة.

وأكد أن بكين تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعاون مع القاهرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب توسيع نطاق المشروعات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

الصين تشجع شركاتها على زيادة الاستثمارات في مصر



وأكد شي جين بينج أن الصين ستواصل تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر، والاستفادة من المزايا التي يوفرها السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية، بما يدعم إقامة المزيد من المشروعات الصينية في مصر.