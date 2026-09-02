الخميس.. فرقة «سلطنة» تحيي حفلًا غنائيًا بقبة الغوري ضمن «نسمات صيفية»

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس 3 سبتمبر، حفلًا غنائيًا لفرقة «سلطنة»، بقيادة الفنان محمد حسين، وذلك ضمن برنامج «نسمات صيفية» الذي يقدمه الصندوق خلال الموسم الصيفي.

وتقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من مختارات الأغنية المصرية والعربية، تقديمها برؤية أدائية وتوزيعات تتيح للأصوات الشابة المشاركة في إعادة تقديم هذه الأعمال لجمهور اليوم.

وتأسست فرقة «سلطنة» على يد الفنان محمد علي، بمشاركة مجموعة من الأصوات الشابة، وتولى الفنان محمد حسين قيادة الفرقة، التي ارتبط نشاطها بتقديم أعمال من التراث الغنائي المصري والعربي، من بينها «الصهبجية»، و«أوبريت الأرض الطيبة»، و«تمر حنة»، و«عرباوي»، و«البحر بيضحك ليه»، و«وحشتني»، و«يا مسافر وحدك»، و«على حسب وداد»، و«الليلة يا سمرا»، و«يا أهل المحبة».

ويأتي الحفل في إطار برنامج صندوق التنمية الثقافية الهادف إلى إتاحة منصات العرض للفرق والفنانين، خاصة التجارب الشابة، وتنشيط الحركة الفنية في مراكز الإبداع التابعة له، بما يربط بين تقديم الفنون والحفاظ على حضور المواقع التراثية باعتبارها مساحات فاعلة للإبداع والتفاعل الثقافي.