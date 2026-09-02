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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: خفض التصعيد أولوية.. وضرورة احترام سيادة دول الخليج والأردن وضمان وصول المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خفض التصعيد في المنطقة يمثل أولوية، مشددًا على ضرورة احترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، والعمل على تجنيب شعوب المنطقة التداعيات السلبية للأزمات والتوترات المتصاعدة؛ وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ضمان حرية الملاحة

وشدد الرئيس السيسي، خلال مباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج، على أهمية ضمان حرية الملاحة في المنطقة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار المنطقة وحركة التجارة الدولية، مع ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

السيسي: تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب معالجة جذور الصراع، والتوصل إلى حل سياسي عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويضع حدًا لدورات العنف والتصعيد.

جهود مصرية لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف حرب غزة
 

وأكد الرئيس السيسي استمرار الجهود المصرية الرامية إلى الدفع بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف حرب غزة، والعمل مع مختلف الأطراف المعنية للحفاظ على التهدئة ودعم مسار وقف إطلاق النار.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية بما يضمن تثبيت الهدوء، وتهيئة الظروف أمام استكمال مراحل الاتفاق، بما يسهم في حماية المدنيين ووقف معاناتهم.

السيسي: ضرورة إدخال المساعدات الكافية إلى غزة
 

كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى المدنيين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

تخفيف المعاناة الإنسانية

وأكد الرئيس أن مصر تواصل جهودها من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وتكثيف المساعي الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، بالتوازي مع التحركات السياسية الهادفة إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

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