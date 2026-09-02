سامح سند يحسم الجدل حول شخصية «الشيخ علاء» في «لعبة جهنم»: استندنا إلى اعترافات القاتل الحقيقي

رد صانع المحتوى سامح سند على الانتقادات التي طالت شخصية «الشيخ علاء»، التي جسدها الفنان محمد فراج ضمن أحداث حكاية «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة».

وتعرض صناع العمل لانتقادات بسبب تقديم الشخصية في البداية باعتبارها شخصية دينية، قبل أن تتكشف حقيقتها كقاتل في نهاية الأحداث، وهو ما اعتبره البعض معالجة درامية غير موفقة، متسائلين عن مدى ارتباط هذا الجانب من الشخصية بالقصة الحقيقية.

وأوضح سامح سند أن تقديم «الشيخ علاء» بهذا الشكل لم يكن خروجًا عن الحقيقة أو مبالغة درامية، مستشهدًا بتصريحات القاتل الحقيقي «طارق» خلال التحقيقات في القضية.

ونشر سند عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» نصًا من أقوال المتهم، جاء فيه: «اشتغلت في جامع وكنت برفع الأذان والأهالي اتهموني بالسرقة».

وعلق سامح سند على المنشور قائلًا: «مساء الخير وبس»، في إشارة إلى أن اختيار المحور الديني للشخصية جاء مستندًا إلى تفاصيل وردت بالفعل على لسان القاتل الحقيقي.

وتأتى «لعبة جهنم» كأولى حكايات سلسلة «القصة الكاملة»، التى تقدم حكايات درامية منفصلة مستوحاة من جرائم وأحداث حقيقية أثارت اهتمام الرأى العام المصرى، بحيث تحمل كل حكاية شخصياتها وأحداثها وفريقها الفنى الخاص.

وتدور أحداث «لعبة جهنم» حول جريمة إلكترونية مستوحاة من وقائع حقيقية تتعلق بقتل طفل وتقطيعه، حيث تبدأ القصة من العالم الافتراضى قبل أن تتطور إلى جريمة على أرض الواقع، فى إطار يجمع بين الجريمة والغموض والإثارة.