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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: مصر أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس الصيني شي جينبينج وقرينته، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر، والتي تتزامن مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهدت القمة المصرية الصينية مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مراسم استقبال رسمية في الاتحادية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال شهدت اصطفاف الخيول وإطلاق المدفعية 21 طلقة، وأداء حرس الشرف للتحية، وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

كما التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بالرئيس الصيني شي جينبينج وقرينته، قبل انطلاق المباحثات الرسمية بين الجانبين.

وأعقب مراسم الاستقبال عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلاها التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم، ثم مأدبة غداء أقامها الرئيس والسيدة قرينته تكريمًا للرئيس الصيني وقرينته والوفد المرافق.

السيسي: زيارة تاريخية في ذكرى 70 عامًا من العلاقات

وفي مستهل المباحثات، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الصيني، مؤكدًا أهمية الزيارة التي تتزامن مع احتفال البلدين بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وأشار الرئيس إلى أن العلاقات بين البلدين، التي بدأت عام 1956، تحمل خصوصية تاريخية، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها.

وأوضح الرئيس أن مسار العلاقات المصرية الصينية شهد تطورًا كبيرًا وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، الأمر الذي عزز قدرة البلدين على الاضطلاع بدور فاعل في ظل ما يشهده النظام العالمي من تحولات متسارعة ومهمة.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في صدارة التعاون

وأشاد الرئيس بما حققته العلاقات المصرية الصينية من طفرة ملموسة في مختلف المجالات، في ظل وجود إرادة سياسية واضحة لدى الجانبين للارتقاء بمستويات التعاون الثنائي.

وأكد أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان أولوية مهمة للبلدين، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك مع الصين لتحقيق مزيد من النتائج المثمرة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها إطلاق مرحلة جديدة من التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية.

الصين: التزام بمواصلة الاستثمار في مصر

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقدير بلاده الكبير لعلاقات التعاون المتنامية والمتشعبة مع مصر.

وشدد الرئيس الصيني على التزام بلاده بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، المعلنة عام 2014، والحرص على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال السنوات المقبلة.

وأكد حرص الصين على مواصلة تشجيع الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، والاستفادة من المزايا والمقومات التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي.

كما أشار إلى استمرار التعاون ونقل الخبرات في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة، بما يدعم تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين.

توافق مصري صيني على خفض التصعيد

وتناولت المباحثات عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيسان توافق رؤى البلدين بشأن أهمية تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات.

كما ناقش الجانبان الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا دعمهما للمساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، إلى جانب ضمان حرية الملاحة وتجنيب شعوب المنطقة التداعيات السلبية للأزمات.

وأكد الرئيس استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وبشكل خاص مع الصين باعتبارها دولة محورية وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن، من أجل دعم جهود خفض التوتر ودفع مسارات التنمية ومواجهة التحديات الدولية المشتركة.

القضية الفلسطينية في صدارة المباحثات

وتطرقت القمة إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تستند إلى مقررات الشرعية الدولية.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها مصر للدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع، خاصة المعدات والمستلزمات الطبية.

وأشاد الرئيس بالدعم الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني، وتأييد بكين لمبدأ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والمستدام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها.

السيسي: نهر النيل قضية وجودية لمصر

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المباحثات الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي.

وشدد على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعيًا جميع دول حوض النيل إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التسبب في ضرر.

بكين تشيد بدور مصر في دعم الاستقرار

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرساء السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي، سواء في الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية.

وأكد حرص الصين على تعزيز مستوى التنسيق القائم مع مصر في مختلف المحافل الدولية، وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والتنمية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

كما استعرض الرئيس الصيني رؤية بلاده تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك بين القاهرة وبكين للدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز دورها في صياغة مستقبل النظام الدولي.

اتفاق على تعزيز العلاقات وتكثيف التشاور

واختتم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على اتفاق الرئيسين على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أنه تم، على هامش الزيارة، التوقيع على عدد من الوثائق المهمة بين جهات مصرية ونظيراتها الصينية، إلى جانب الاتفاقية ومذكرات التفاهم التي شهد الرئيسان مراسم توقيعها، بما يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

السيسي قصر الاتحادية الرئيس الصيني الرئيس الصيني شي جينبينج

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