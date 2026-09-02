يوسف عايدابي: المسرح لن يموت ولابد من دعمه بمزيد من المعاهد والكليات

كشف الدكتور يوسف عايدابي مؤسس حركة المسرح السوداني الحديث إن الثقافة لم تعد على هامش اهتمامات الأوطان، بل أصبحت الهامش نفسه، في ظل غياب الاهتمام الكافي بها، مشيرا إلى أن رأس المال حين يتدخل لدعمها، تتحول في أحيان كثيرة إلى سلعة تخضع لمنطق المنتجين والسوق.

وأكد يوسف عايدابي خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أن سنوات تجربته في المسرح منحته الكثير من الخبرات التي جعلته يدرك أن المسرح لا يقتصر على امتلاك الموهبة وتقديمها للجمهور، وإنما يمثل مسؤولية حقيقية تجاه المجتمع، موضحا: "نحن كمجتمع عربي وأفريقي غالبا ما ننسى أن لدينا فكرا وتراثا وموروثات يمكن الاستفادة منها وتقديمها بصورة تقودنا إلى آفاق مختلفة، بعيدا عن التكرار والتقليد".



وأضاف يوسف عايدابي على أن المسرح لن يموت أبدا، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب من المسرحيين والقائمين على هذا الفن أن يعيدوا النظر في واقع المسرح، وأن يبحثوا عن سبل جديدة لتطويره وانتشاره.



واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية إنشاء المزيد من كليات ومعاهد المسرح، والعمل على نشر هذا الفن في مختلف الأماكن، بما يضمن استمراره ووصوله إلى أجيال جديدة.