قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريان الحياة الرئيسي.. الرئيس السيسي يتحدث عن أهمية نهر النيل للمصريين
فرنسا تطرح «نموذج القرم» للمستوطنات الإسرائيلية.. حظر التجارة على طاولة الاتحاد الأوروبي
السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لنقل جثامين أردنيين توفوا في حادث الأوتوبيس
الوزراء: ضرورة التزام كليات الطب بالجامعات الخاصة بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع حادث نويبع بجنوب سيناء
محمد شبانة: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة فارقة فى العلاقات بين البلدين
وظائف شركة النيل لنقل البضائع 2026
أحمد حسن: الأهلي يؤجل ملف تجديد أشرف بن شرقي.. والأولوية لمحمد هاني وياسر إبراهيم
نائب حماة الوطن: توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية أبرز ثمار زيارة شي جين بينج لمصر
الجيش اللبناني ينفي المزاعم الإسرائيلية بالإنسحاب من جنوب البلاد
سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو
الرئيس السيسي وشي جين بينج يرسخان الشراكة الاستراتيجية.. توسعات جديدة للمنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمبلاط: فتح آفاق للشراكة الصناعية بين شركات "الإنتاج الحربي" ونظيرتها التركية

"جمبلاط" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الإنتاج الحربي" و"MKE" التركية للتعاون المشترك في عدد من المجالات
"جمبلاط" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الإنتاج الحربي" و"MKE" التركية للتعاون المشترك في عدد من المجالات
كريم الخطيب

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور نائب وزير الدفاع التركي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتيّ هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) وحلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التابعتين لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) التركية.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الأول بدولة البوسنة والهرسك "First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026"، والمُقام خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري، بالعاصمة سراييفو.

وأوضح الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه التعاون الدولي في مختلف المجالات.

خبرات متقدمة في مجال الصناعات الدفاعية

وأضاف الوزير أن هذا التوقيع يعكس ما توليه وزارة الإنتاج الحربي من اهتمام لفتح آفاق للشراكة الصناعية بين الشركات التابعة للوزارة ونظيرتها التركية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ظل ما تتميز به شركات الجانبين من إمكانيات وخبرات متقدمة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية والاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة لدى الطرفين.

من جانبه، أشار نائب وزير الدفاع التركي إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور متواصل وسعي الجانبين إلى دعم علاقات التعاون الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة، مشيدًا بالتقدم الذي تشهده الصناعات الدفاعية المصرية، لافتًا إلى أن تركيا تعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال التصنيع الدفاعي وتحرص على ترسيخ أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة.

بدورهم أعرب ممثلو شركة (MKE) التركية عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، خاصةً في ضوء ما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وقدرات تصنيعية وخبرات بشرية متميزة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

جمبلاط الإنتاج الحربي سراييفو مصنع 81 الحربي مصنع 99 الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

عماد النحاس

المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

الإيجار القديم

الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المهايطية

قبل عرضه على المنصات.. تفاصيل الفيلم السعودي المهايطية

الدكتور يوسف عايدابي مؤسس حركة المسرح السوداني الحديث

يوسف عايدابي: المسرح لن يموت ولابد من دعمه بمزيد من المعاهد والكليات

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد