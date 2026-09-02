جمبلاط: فتح آفاق للشراكة الصناعية بين شركات "الإنتاج الحربي" ونظيرتها التركية

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور نائب وزير الدفاع التركي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتيّ هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) وحلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التابعتين لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) التركية.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الأول بدولة البوسنة والهرسك "First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026"، والمُقام خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري، بالعاصمة سراييفو.

وأوضح الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه التعاون الدولي في مختلف المجالات.

خبرات متقدمة في مجال الصناعات الدفاعية

وأضاف الوزير أن هذا التوقيع يعكس ما توليه وزارة الإنتاج الحربي من اهتمام لفتح آفاق للشراكة الصناعية بين الشركات التابعة للوزارة ونظيرتها التركية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ظل ما تتميز به شركات الجانبين من إمكانيات وخبرات متقدمة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية والاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة لدى الطرفين.

من جانبه، أشار نائب وزير الدفاع التركي إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور متواصل وسعي الجانبين إلى دعم علاقات التعاون الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة، مشيدًا بالتقدم الذي تشهده الصناعات الدفاعية المصرية، لافتًا إلى أن تركيا تعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال التصنيع الدفاعي وتحرص على ترسيخ أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة.

بدورهم أعرب ممثلو شركة (MKE) التركية عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، خاصةً في ضوء ما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وقدرات تصنيعية وخبرات بشرية متميزة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.