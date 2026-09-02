مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. هيوماين تطلق حاسوب Horizon Ultra بمواصفات احترافية

كشفت شركتا كوالكوم وهيوماين عن جهاز كمبيوتر جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Horizon Ultra في معرض LEAP 2026،

أمضت شركتا HUMAIN وQualcomm Technologies أكثر من عام في تطوير هذا الجهاز. يعمل الإصدار الأول بنظام التشغيل Microsoft Windows ، مما يجعله مألوفًا لمعظم المستخدمين الراغبين في شرائه كما أكدت HUMAIN أن نظام التشغيل الخاص بها، HUMAIN OS، سيُطرح على نفس سلسلة الأجهزة في عام 2027.

مواصفات جهاز Horizon Ultra

مواصفات جهاز Horizon Ultra

يعمل هذا الحاسوب المحمول بمعالج كوالكوم سنابدراجون X2 إيليت ، الذي يضم وحدة معالجة مركزية أوريون ثمانية عشر نواة، ووحدة معالجة رسومية أدرينو، ووحدة معالجة عصبية سداسية هيكساجون.

تتولى هذه الوحدات الثلاث معالجة مهام مختلفة، مما يسمح بتقسيم المهام بدلاً من تحميلها على شريحة واحدة

يتيح هذا الإعداد تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً على الجهاز، مما يحافظ على البيانات الحساسة داخله بدلاً من تخزينها على خادم خارجي. وعندما تتطلب مهمة ما طاقة معالجة أكبر مما يوفره الحاسوب المحمول، يمكنه الاستعانة بالخدمات السحابية.

كوالكوم سنابدراجون إكس 2 إيليت

يُعدّ هذا النهج في مجال الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية، إذ تُتيح المعالجة المحلية استجابات أسرع وتحكمًا أدقّ في البيانات، لا سيما في العمليات التي لا ينبغي أن تُغادر الجهاز أصلًا. وصرح طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة HUMAIN، بأن الهدف هو جعل الذكاء جزءًا لا يتجزأ من الجهاز نفسه، بدلًا من مجرد اتصاله به.

سيُطرح جهاز Horizon Ultra الذي يعمل بنظام Windows للبيع لعملاء المؤسسات ابتداءً من 20 سبتمبر 2026، وستتولى شركة AlFalak عمليات البيع والتسليم. وسيتبعه إصدار HUMAIN OS في عام 2027، مما يمنح الشركة الوقت الكافي لتطوير طبقة برمجية خاصة بها على نفس الجهاز.

يُعدّ جهاز Horizon Ultra جزءًا من مشروع HUMAIN الأوسع نطاقًا في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل مراكز البيانات، والبنية التحتية السحابية، والنماذج، والتطبيقات. ويمثل دمج أجهزة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في جهاز كمبيوتر محمول محاولة من الشركة لجعل هذه التقنيات متاحة على المستوى الشخصي، جهازًا تلو الآخر.