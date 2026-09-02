قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريان الحياة الرئيسي.. الرئيس السيسي يتحدث عن أهمية نهر النيل للمصريين
فرنسا تطرح «نموذج القرم» للمستوطنات الإسرائيلية.. حظر التجارة على طاولة الاتحاد الأوروبي
السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لنقل جثامين أردنيين توفوا في حادث الأوتوبيس
الوزراء: ضرورة التزام كليات الطب بالجامعات الخاصة بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع حادث نويبع بجنوب سيناء
محمد شبانة: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة فارقة فى العلاقات بين البلدين
وظائف شركة النيل لنقل البضائع 2026
أحمد حسن: الأهلي يؤجل ملف تجديد أشرف بن شرقي.. والأولوية لمحمد هاني وياسر إبراهيم
نائب حماة الوطن: توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية أبرز ثمار زيارة شي جين بينج لمصر
الجيش اللبناني ينفي المزاعم الإسرائيلية بالإنسحاب من جنوب البلاد
سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو
الرئيس السيسي وشي جين بينج يرسخان الشراكة الاستراتيجية.. توسعات جديدة للمنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. هيوماين تطلق حاسوب Horizon Ultra بمواصفات احترافية

جهاز كمبيوتر
جهاز كمبيوتر
لمياء الياسين

كشفت شركتا كوالكوم وهيوماين عن جهاز كمبيوتر جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Horizon Ultra في معرض LEAP 2026،

أمضت شركتا HUMAIN وQualcomm Technologies أكثر من عام في تطوير هذا الجهاز. يعمل الإصدار الأول بنظام التشغيل Microsoft Windows ، مما يجعله مألوفًا لمعظم المستخدمين الراغبين في شرائه كما أكدت HUMAIN أن نظام التشغيل الخاص بها، HUMAIN OS، سيُطرح على نفس سلسلة الأجهزة في عام 2027.

مواصفات جهاز Horizon Ultra

مواصفات جهاز Horizon Ultra

يعمل هذا الحاسوب المحمول بمعالج كوالكوم سنابدراجون X2 إيليت ، الذي يضم وحدة معالجة مركزية أوريون ثمانية عشر نواة، ووحدة معالجة رسومية أدرينو، ووحدة معالجة عصبية سداسية هيكساجون. 

تتولى هذه الوحدات الثلاث معالجة مهام مختلفة، مما يسمح بتقسيم المهام بدلاً من تحميلها على شريحة واحدة

 يتيح هذا الإعداد تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً على الجهاز، مما يحافظ على البيانات الحساسة داخله بدلاً من تخزينها على خادم خارجي. وعندما تتطلب مهمة ما طاقة معالجة أكبر مما يوفره الحاسوب المحمول، يمكنه الاستعانة بالخدمات السحابية.

كوالكوم سنابدراجون إكس 2 إيليت

يُعدّ هذا النهج في مجال الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية، إذ تُتيح المعالجة المحلية استجابات أسرع وتحكمًا أدقّ في البيانات، لا سيما في العمليات التي لا ينبغي أن تُغادر الجهاز أصلًا. وصرح طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة HUMAIN، بأن الهدف هو جعل الذكاء جزءًا لا يتجزأ من الجهاز نفسه، بدلًا من مجرد اتصاله به.
سيُطرح جهاز Horizon Ultra الذي يعمل بنظام Windows للبيع لعملاء المؤسسات ابتداءً من 20 سبتمبر 2026، وستتولى شركة AlFalak عمليات البيع والتسليم. وسيتبعه إصدار HUMAIN OS في عام 2027، مما يمنح الشركة الوقت الكافي لتطوير طبقة برمجية خاصة بها على نفس الجهاز.
يُعدّ جهاز Horizon Ultra جزءًا من مشروع HUMAIN الأوسع نطاقًا في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل مراكز البيانات، والبنية التحتية السحابية، والنماذج، والتطبيقات. ويمثل دمج أجهزة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في جهاز كمبيوتر محمول محاولة من الشركة لجعل هذه التقنيات متاحة على المستوى الشخصي، جهازًا تلو الآخر.

الذكاء الاصطناعي معالج كوالكوم سنابدراجون وحدة معالجة رسومية الخدمات السحابية البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

عماد النحاس

المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

الإيجار القديم

الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

جهاز كمبيوتر

مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. هيوماين تطلق حاسوب Horizon Ultra بمواصفات احترافية

ساعة Huawei Watch D3

ثورة طبية في معصمك.. هواوي تبهر الأطباء بساعتها الجديدة Huawei Watch D3

جهاز Pad 9 Pro

تفاصيل جديدة وصادمة.. شاومي تتحدى الجميع بجهاز Pad 9 Pro Max

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد