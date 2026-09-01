ببطارية سعة 8000 مللي أمبير.. بوكو تغزو الأسواق بهاتف جديد

يُعيد هاتف Poco M8 Power تعريف مفهوم "القوة" في الهواتف الذكية؛ فبدلاً من التركيز التقليدي على الأرقام القياسية لاختبارات الأداء والمكونات الرائدة، يرتكز الهاتف على معادلة عملية تمنح الأولوية المطلقة للمستخدم: بطارية عملاقة بسعة 8000 مللي أمبير، شاشة AMOLED سينمائية بحجم 6.99 بوصة، ودعم برمجياً طويل الأمد يضمن استدامة الهاتف لسنوات.

هاتف Poco M8 Power

بوكو إم 8 باور

على الجانب الآخر يُعدّ لون "البرتقالي الناري" في هاتف Poco M8 Power الأكثر جاذبيةً من بين الألوان الثلاثة. وتُضفي وحدة الكاميرا الكبيرة مزيدًا من الجاذبية

أما عن سمك الهاتف فيبلغ سمك جهاز M8 Power 8.45 ملم ووزنه 225 جرامًا، مما يجعله ليس صغيرًا ولا خفيفًا. يُلاحظ وزنه، خاصةً عند استخدامه بيد واحدة لفترات طويلة، إلا أن توزيع الوزن فيه جيد بما يكفي لئلا يُشعر المستخدم بثقل زائد في الجزء العلوي





قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على الأبعاد الكبيرة. يتطلب الوصول إلى الجزء العلوي من الشاشة بعض تحريك اليد، كما أن حجم الهاتف أمر سيلاحظه مستخدمو الهواتف الصغيرة على الفور.

أما عن المواصفات الآخرى للهاتف فيوجد زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوت على الجانب الأيمن، بينما يضم الجزء السفلي منفذ USB-C والميكروفون الرئيسي ومكبر الصوت. ويوجد جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء في الأعلى، ويتمتع الهاتف بتصنيف IP65 بالإضافة إلى حماية زجاج Gorilla Glass 7i.